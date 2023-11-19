В Богородском городском округе силами российского ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Такое заявление опубликовал в ночь на 19 ноября в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

"Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", - говорилось в его посте. В свою очередь Минобороны РФ уточнило в Telegram, что дрон был сбит в 1:00 (мск). Украинская сторона инцидент не комментировала.

По сообщениям Telegram-каналов Mash и Shot, обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе между населенными пунктами Старая Купавна и Монино. Дорога на месте падения перекрыта.

Сообщения Минобороны России о беспилотниках

11 ноября Минобороны РФ без дальнейших подробностей сообщило о перехвате двух беспилотников - над Московской и Смоленской областями.

Об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщалось также 7 октября. Тогда Собянин рассказал, что БПЛА был сбит системой ПВО в Истринской городском округе Московской области.

Глава городского округа Татьяна Витушева указала, что при поиске обломков сбитого дрона был обнаружен крепящийся к беспилотнику контейнер со взывчаткой. По данным чиновницы, масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте. Выехавшая на место саперная группа обезвредила его путем направленного подрыва.

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