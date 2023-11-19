Илон Маск предпринял очередную попытку разъяснить свое понимание свободы слова на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter), после того как на него обрушился град упреков в поддержке антисемитизма, а ряд крупных компаний, включая Apple, Disney, IBM, Paramount и Sony Pictures, объявили о приостановке рекламы в соцсети.

Все они недовольны чрезмерно благосклонным, по их мнению, отношением руководства Х, в том числе владельца сети Илона Маска, к постам антисемитского толка.

Маск ответил твитом, разъясняющим его позицию, и обещал судиться. Он заявил, что хотя и горячо отстаивает свободу слова, но антисемитизму не может быть места в его соцсети, и сам обвинил некоторых своих критиков в разжигании антисемитских настроений.

Скандал разгорелся, после того как Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, заявившего в соответствии с известной теорией заговора, что еврейские сообщества "разжигают ненависть к белым людям". В своем комментарии под постом Маск написал: "Вообще-то ты сказал правду".

Вскоре после этого некоммерческая организация Media Matters for America обратила внимание, что реклама крупных компаний в X появлялась рядом с пронацистскими постами. Например, реклама технологического гиганта IBM демонстрировалась рядом с постами, прославляющими Гитлера и нацизм.

Представитель X сообщил Би-би-си, что компания не размещала рекламу "рядом с такого рода контентом" намеренно и что платформа борется с антисемитизмом.

Маск в субботу заявил, что подаст против Media Matters "термоядерный иск" в ту же секунду, как суды откроются в понедельник. Он добавил, что отчет группы искажает то, как в реальности работает соцсеть, чтобы "подорвать свободу слова и ввести в заблуждение рекламодателей".

Маск также отрицает подозрения в том, что он придерживается антисемитских взглядов, и настаивает, что его ответ под скандальным постом имел иной смысл.

В субботу вечером Маск опубликовал твит, в котором заявил: "Как я уже говорил ранее на этой неделе, лозунги „деколонизация", „от реки до моря" и тому подобные эвфемизмы непременно подразумевают геноцид.

"Явные призывы к экстремальному насилию противоречат правилам пользования нашим сервисом и влекут за собой удаление", — добавил он.

Маск делает отсылку к популярным среди пропалестинских активистов лозунгам о "деколонизации" и "освобождении Палестины" от реки Иордан до Средиземного моря (то есть всей территории государства Израиль), которые многими воспринимаются как призыв к уничтожению еврейского государства.

По словам исполнительного директора X Линды Яккарино, платформа ясно дала понять, что предпринимает все усилия по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией.

"Для этого нет места нигде в мире", — добавила она.

Белый дом ранее осудил комментарий Маска, назвав публикацию "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти".

В четверг IBM стала первой компанией, которая решила убрать свою рекламу с сайта X после публикации Media Matters, заявив, что появление ее рекламы рядом с нацистским контентом совершенно неприемлемо.

Европейская комиссия, Comcast, телекомпания Paramount и киностудия Lionsgate последовали за ней.

В то же время ADL (Антидиффамационная лига — влиятельная американская еврейская правозащитная организация) — один из самых ярых критиков X — неожиданно похвалила Маска за борьбу с разжиганием ненависти на платформе.

Директор ADL Джонатан Гринблатт назвал "важным и долгожданным шагом" обещание Маска блокировать аккаунты за публикацию лозунгов "От реки до моря", которые ADL, как и многие другие, расценивает как призыв к геноциду евреев.

До этого момента отношения Маска и ADL складывались неважно. Ранее Маск обвинял правозащитников в том, что они "по иронии судьбы стали самыми большими генераторами антисемитизма на платформе X".

Позднее он объявил, что соцсеть подаст в суд на ADL за клевету в связи с комментариями об антисемитизме на X.

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