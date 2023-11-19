С начала нынешней войны Израиля против ХАМАС изображение арбуза стало символом протестов в поддержку палестинцев по всему миру. Как так вышло?

Арбуз в качестве палестинского символа — явление отнюдь не новое. Впервые арбузные протесты появилсь после войны 1967 года, когда Израиль взял под контроль Западный берег и сектор Газа.

Тогда израильские власти запретили палестинский флаг на этих территориях, сделав его публичную демонстрацию уголовно наказуемой.

Чтобы обойти запрет, палестинцы стали использовать арбуз, поскольку в разрезанном арбузе есть все цвета палестинского флага — красный, черный, белый и зеленый.

Израиль снял запрет на использование палестинского флага в 1993 году в рамках соглашений в Осло, и флаг стал символом Палестинской автономии, которой передавалось управление сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

"В секторе Газа, где когда-то задерживали молодых людей за то, что они несли нарезанные арбузы — тем самым демонстрируя красный, черный и зеленый палестинские цвета, — солдаты безучастно наблюдают за процессией, идущей под некогда запрещенным флагом", — рассказывал репортер New York Times Джон Кифнер после подписания соглашений в Осло.

После этих событий художники по всему миру продолжили создавать арбузные арт-объекты в поддержку палестинцев. Одна из самых известных работ принадлежит Халеду Хурани: в 2007 году он нарисовал ломтик арбуза для книги под названием "Субъективный атлас Палестины".

Изображение, получившее название "История арбуза", объездило весь мир, став широко известным во время конфликта между Израилем и ХАМАС в мае 2021 года.

Современное использование арбуза

В январе этого года министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир отдал распоряжение полиции убрать палестинские флаги из общественных мест, заявив, что размахивание этими флагами служит актом поддержки терроризма.

В ответ на это на маршах израильской оппозиции опять появились изображения арбузов.

В рамках израильского законодательства палестинские флаги не считаются запрещенными, однако полиция и солдаты имеют право снимать их в тех случаях, когда существует угроза общественному порядку.

В июле на акции протеста в Иерусалиме израильские демонстранты держали в руках плакаты с изображением арбуза и словом "свобода".

В августе группа демонстрантов, собравшихся в Тель-Авиве в знак протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по реформированию судебной системы, надела футболки с изображением арбуза.

Израильский фотограф Анжелика Шер попала под огонь критики за работу The Watermelon Eaters ("Поедательницы арбузов"), сделанную в 2017 году. На фотографии запечатлены женщины в израильской военной форме, поедающие арбуз за столом.

После 7 октября изображения с арбузом вновь стали неотъемлемой частью протестов в поддержку палестинцев по всему миру, а также символом борьбы за права жителей сектора Газа.

Британская комедиантка мусульманского происхождения Шумирун Несса создала арбузные фильтры в ТикТоке и призвала своих подписчиков накладывать их на свои видеоролики, пообещав отдать вырученные средства благотворительным организациям, помогающим Газе.

Некоторые пользователи социальных сетей размещают арбузы вместо палестинских флагов, опасаясь, что их аккаунты могут быть заблокированы.

Нападение ХАМАС на Израиль

- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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