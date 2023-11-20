В понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы подтвердить постоянную поддержку Вашингтона в борьбе с вторжением российских войск.

Соединенные Штаты предоставили Украине десятки миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности и неоднократно обещали поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо", но оппозиция со стороны жестких законодателей-республиканцев поставила под сомнение будущее американской помощи.

Остин "поехал сегодня в Украину, чтобы встретиться с украинскими лидерами и продемонстрировать решительную поддержку США борьбы Украины за свободу", говорится в заявлении Пентагона по поводу визита, о котором ранее не было объявлено по соображениям безопасности.

"Он также подчеркнет готовность США продолжать предоставлять Украине помощь в области безопасности, необходимую ей для защиты от российской агрессии", — говорится в заявлении.

Поездка в Киев поездом из Польши — второй визит главы Пентагона с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, и сокращение американской помощи станет серьезным ударом по Украине, которая готовится ко второй зиме войны.

Некоторые законодатели-республиканцы выступают против продолжения помощи. Однако помощь США не была прекращена, и все еще существует предварительно одобренная помощь, которую можно использовать.

Но Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, заявила ранее в этом месяце, что пакеты помощи "стали меньше, потому что нам пришлось сократить нашу поддержку Украины".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram