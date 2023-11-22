На внеочередных парламентских выборах в Нидерландах, согласно данным экзит-поллов, уверенно побеждают правые популисты. "Партия свободы" (PVV) ультраправого политика Герта Вилдерса получила наибольший процент голосов, сообщило нидерландское телевидение со ссылкой на экзит-поллы после закрытия избирательных участков вечером в среду, 22 ноября.

По результатам опросов проголосовавших избирателей, правые популисты получат в парламенте 35 из 150 мест, блок лейбористов и "зеленых" левых Франса Тиммерманса — 26 мест.

На третьем месте — правоцентристская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которая, по прогнозам, получит 23 места в парламенте. Следует ждать, что формирование нового правительства страны будет долгим процессом, комментирует итоги экзит-поллов агентство Reuters.

Вилдерс стремится к коалиции с правоцентристами

Еще до начала голосования лидер "Партии свободы" Вилдерс заявил, что готов к коалиционным переговорам с правоцентристами из VVD. В свою очередь новая лидер VVD Дилан Йешилгез-Зегериус из семьи курдских беженцев может стать первой женщиной-премьером в истории страны. Право участвовать в голосовании имели более 13 млн избирателей.

Основными темами в контексте текущих выборов в Нидерландах стали изменения климата, иммиграция и стоимость жизни. За ужесточение миграционной политики одновременно выступили и "Партия Свободы", и "Народная партия за свободу и демократию".

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий-участниц правительственной коалиции Нидерландов.

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