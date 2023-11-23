В Каунасе среду скончался 5-месячный ребенок, который был выброшен из окна в минувшую субботу, пишет Delfi.lt.

Эту информацию подтвердила и глава Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Илма Скуодене. Она выразила соболезнования и отметила, что это несчастье побудило искать дополнительные решения и средства для того, чтобы случаи насилия стали заметнее.

"Сейчас специалисты по правам детей участвуют в созданной Соцмином рабочей группе, которая анализирует обстоятельства происшествия. Это происшествие побуждает искать дополнительные решения и средства для того, чтобы случаи насилия стали заметнее, чтобы общество информировало о неспокойных сигналах, чтобы специалисты могли добраться до людей,сталкивающихся с трудностями и предоставить им своевременную помощь", – сказала Скуодене.

В насилии над младенцем подозревают его отца (1998 г.р.). Суд разрешил взять подозреваемого под стражу на 14 дней.

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