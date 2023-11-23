Как сообщил представитель МИД Катара, выступающего ключевым посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, тринадцать заложников, захваченных палестинской группировкой будут освобождены в пятницу. По его словам, уже получен список гражданских лиц, которые будут освобождены из Газы, и первая группа будет освобождена в 16 часов в пятницу.

По словам Маджида аль-Ансари, Катар стремится к тому, чтобы эта сделка завершилась длительным перемирием.

Часть из тех, кто подлежит освобождению в пятницу, — пожилые женщины, некоторые — дети, сказал аль-Ансари, отметив, что "в движение приведено множество компонентов", и процесс освобождения будет происходить каждый день в определенный промежуток времени.

По его словам, критерии освобождения гражданских лиц были "чисто гуманитарными": чтобы как можно скорее вывести женщин и детей из-под удара.

Офис израильского премьер-министра подтвердил получение списка заложников, подлежащих освобождению завтра.

Заложники будут переданы представителям Красного Креста, и замысел состоит в том, чтобы сделать передачу максимально безопасной для всех сторон, сказал катарский дипломат.

"Мы должны помнить, что это зона боевых действий", — добавил он.

Правительство Израиля получило список освобождаемых и связывается с родственниками

Канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что получила предварительный список имен заложников, которые будут освобождены ХАМАС завтра, в пятницу.

В заявлении офиса премьер-министра говорится, что правительство изучает список и связывается с родными заложников.

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