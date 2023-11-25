Состояние здоровья израильских заложников, освобожденных в пятницу ХАМАС, врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает издание Haaretz.

В заявлении детской больницы, где были размещены четыре женщины и четверо детей-заложников, говорится, что врачи провели предварительное обследование, придя к выводу, что что все они находятся в хорошем физическом состоянии.

В общей сложности 13 израильских заложников были освобождены в пятницу и переведены в три отдельные больницы. Кроме того, ХАМАС отпустил из плена 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Врачи при этом отмечают, что некоторые вернувшиеся из сектора Газа женщины слабы и истощены, поэтому вряд ли их отпустят домой уже в субботу, отмечает издание Ynet.

Между тем Таиланд заявил о еще примерно 20 гражданах страны в плену у ХАМАС. "В настоящее время около 20 граждан Таиланда остаются похищенными, — сказано в заявлении МИД страны. — Мы искренне надеемся, что с оставшимися заложниками будут обращаться гуманно и их благополучно отпустят как можно скорее".

МИД Таиланда поблагодарил правительства Египта, Ирана, Израиля, Малайзии и Катара, а также Международный комитет Красного Креста и других посредников, участвовавших в "огромных усилиях", которые привели к освобождению граждан этой страны.

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