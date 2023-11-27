После частичной приостановки действия военного соглашения между Южной и Северной Кореями власти КНДР разместили войска и тяжелые вооружения в демилитаризованной зоне вблизи границы двух стран. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на вооруженные силы страны.

По всей видимости, Пхеньян пытается восстановить охранные посты, которые были демонтированы после заключения межкорейского военного соглашения в 2018 году, указали представители ВС Южной Кореи.

По их данным, тяжело вооруженные северокорейские солдаты с 24 ноября восстанавливают несколько постов охраны. Ожидается, что все подобные объекты будут возвращены к эксплуатации, сообщил журналистам высокопоставленный представитель южнокорейской армии.

В Сеуле пообещали внимательно следить за действиями КНДР, чтобы обнаружить признаки готовящихся провокаций. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль также предупредил, что в Сеуле будут наблюдать за действиями вблизи границы.

Тем временем в Пхеньяне заявили о продолжении запусков спутников и осуществлении своих суверенных прав, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД.

22 ноября стало известно, что Сеул приостановил действие части межкорейского соглашения 2018 года о снижении военной напряженности. Решение принято в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Правительство также решило возобновить разведку и наблюдение на границе.

"Северная Корея ясно демонстрирует, что у нее нет желания соблюдать военное соглашение от 19 сентября, призванное снизить военную напряженность на Корейском полуострове и укрепить доверие", — заявил премьер-министр Хан Док Су.

Приостановка действия пункта 3 статьи 1 соглашения позволит Сеулу немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

Днем ранее КНДР совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, по информации ЦТАК, завершилась успехом. Сообщалось, что спутник "Маллиген-1" удалось вывести на орбиту, за происходящим следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Страна также планирует в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников, отметило ЦТАК.

В 2018 году обе Кореи взорвали 10 из 11 охранных постов в демилитаризованной зоне в рамках соглашения о снижении напряженности и предотвращении случайных столкновений.

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