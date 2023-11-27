Российская фирма "Авиа ФЭД сервис" в 2022-2023 годах приобрела произведенные в Украине запчасти для самолетов и вертолетов на сумму не меньше 370 млн рублей (3,8 млн евро по актуальному курсу). Об этом пишут "Важные истории", изучившие таможенные документы.

Как выяснили журналисты, компания из РФ импортировала детали для самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода (ХМЗ) "ФЭД", запчасти для вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар", детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич" и продукцию других украинских предприятий.

Также "Авиа ФЭД сервис" проводила закупки у компаний из США, Франции и Великобритании, всего не менее чем на 2,9 млн евро. Среди основных клиентов российской фирмы, свидетельствуют данные госзакупок, министерство обороны РФ и государственная корпорация "Ростех" (она владеет многими оружейными предприятиями).

Как отмечают "Важные истории", компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство ХМЗ, однако после начала войны на Донбассе харьковский завод разорвал связи с Россией. В 2018 году фирма попала под санкции Украины, поэтому поставки в РФ осуществлялись через компанию Linker из ОАЭ (последняя — в январе 2023 года). После этого посредником стала компания "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была основана в апреле этого года.

Директор "Авиа ФЭД сервис" Александр Решетник, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что продукция украинских предприятий, полученная его компанией в 2022-2023 годах, была приобретена ранее и просто "лежала за границей". Как это возможно в случае с поставками через зарегистрированную чуть более полугода назад кыргызстанскую фирму, Решетник прокомментировать не смог.

В свою очередь, владелец Linker Алексей Пальчик заявил "Важным историям", что его компания "никогда ничего не поставляла и не поставляет" из Украины в Россию.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели против России санкции, затронувшие и авиационную отрасль. Для покупки необходимых комплектующих Москва пользуется услугами компаний-посредников. В частности, как писали ранее "Важные истории", с марта 2022-го по март 2023 года Россия закупила запчасти к самолетам Airbus и Boeing на сумму около 185 млн евро. Фирмы-посредники были расположены, в первую очередь, в ОАЭ, Китае и Турции, а их владельцами зачастую оказывались граждане РФ,

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