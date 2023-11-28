Словения пересмотрит решения о штрафах, вынесенные в отношении своих граждан с марта 2020-го по май 2022 года за нарушение антиковидных ограничений. Соответствующий закон уже вступил в силу, сообщает словенская общественная телерадиокомпания RTV.

За более чем два года действия мер против распространения COVID-19 в Словении возбудили 62 тысячи дел об их нарушении. Общий объем штрафов составил 5,7 млн евро, около трети этой суммы уже было уплачено или взыскано с нарушителей, остальная часть находилась в процессе принудительного взыскания.

Вступивший в силу закон предполагает, что государство пересмотрит все вынесенные постановления о выявленных нарушениях и вернет штрафы в случаях, если действия осужденных не были сопряжены с насилием или не несли серьезную угрозу. До сих пор находящиеся на рассмотрении дела будут прекращены. Информацию о допущенных нарушениях удалят из полицейских баз данных.

По словам министра юстиции Доминики Шварц Пипан, основная цель закона — устранение несправедливости и восстановление принципа доверия к верховенству закона. Контроль за гражданами со стороны властей, считает она, зачастую был "чрезмерным" в период пандемии. Министр пояснила, что расходы за пересмотр дел государство возьмет на себя и проинформирует о решении тех, в отношении кого были вынесены штрафы. Если их правомерность подтвердится, нарушитель сможет обжаловать это решение в суде.

Принятие нового закона стало возможным после решения Конституционного суда, признавшего подавляющее большинство действовавших в Словении антиковидных ограничений не соответствующими основному закону страны.

Словенская демократическая партия, правившая в стране во время пандемии и сейчас находящаяся в оппозиции, выступала против принятия закона о возврате штрафов. Представители политической силы назвали решение нового правительства "плевком в лицо всем тем работникам здравоохранения, которые неустанно боролись за жизни наших сограждан".

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