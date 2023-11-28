В российских частях, воюющих в Украине, действует система взяток, с помощью которой военные могут покупать себе "ранения", отпуска, ротацию и даже возможность не участвовать в штурмах, пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на мать бывшего заключенного, участвовавшего в войне в составе подразделения "Шторм Z".

Собеседница издания рассказала, что ее сын отправился на войну в апреле 2023 года. Она передала журналистам голосовое сообщение, которое, как она утверждает, сын прислал ей с фронта. В этом сообщении бывший заключенный рассказал, что его отряд полгода стоит на месте и не участвует в боях благодаря "многомиллионным взяткам".

"Естественно, это все с наших денег. Даже люди, у которых есть карты, денег практически не видят, потому что постоянно приходится скидываться на взятки, на подарки гребаным генералам, начальникам, потому что чем дальше, тем больше люди начинают возмущаться, почему "Шторм" сидит на месте уже полгода", — заявил бывший заключенный, добавив, что "чем выше генерал, тем выше взятка".

Он также рассказал, что его сослуживцам из числа бывших заключенных платили по 100 тысяч рублей (около 1050 евро) в месяц вместо обещанных 200 тысяч, а снаряжение и оборудование, в том числе генераторы, бензин и средства связи, им приходилось покупать самостоятельно.

"Так что жизни мы свои купили. Просто не рассчитывали, что нас кинут на ползарплаты", — добавил он.

Слова бывшего заключенного о взятках на фронте в разговоре с изданием подтвердил российский офицер из мотострелковой части. По его словам, военные могут купить "контузию", то есть ранение с госпитализацией, за 10-50 тысяч долларов в зависимости от должности военнослужащего и того, на каком участке фронта он находится. Отпуск стоит от 5 до 10 тысяч долларов, а за перевод с одного участка фронта на другой или досрочную ротацию военнослужащие могут заплатить от 500 до 3000 долларов, заявил источник издания.

Офицер напомнил, что за ранение военнослужащим положена государственная выплата в размере трех миллионов рублей (31 тысяча евро). По его словам, военные, купившие "ранение", также получают эту выплату.

Как отметил глава правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, до войны военнослужащие давали взятки офицерам, чтобы не ходить в наряды, получать увольнительные или уходить в отпуск. Во время войны коррупция в армии осталась, но изменилось назначение взяток. "Важные истории" со ссылкой на приговоры военных гарнизонных судов писали, что некоторые мобилизованные пытались избежать отправки на войну, предлагая взятки от 10 до 400 тысяч рублей (105-4120 евро).

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