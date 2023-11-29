В результате обстрела здания "отдела полиции" в селе Юбилейное в захваченной РФ части Херсонской области погибли четверо полицейских. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах аннексированного региона, пишет "Медуза".

"Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России „Новокаховский" в селе Юбилейном из реактивной систем залпового огня HIMARS вчера утром", — заявил собеседник агентства. По его словам, пятеро полицейских госпитализированы с тяжелыми ранениями, остальным пострадавшим помощь оказали на месте.

Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ, сообщил, что украинские войска ударили по селу Юбилейное 28 ноября. Под обстрел попало здание, где проходило совещание чиновников, назначенных российскими силами. В Центре нацсопротивления утверждают, что при обстреле погибли пять "высокопоставленных чиновников".

Astra сообщала, что при обстреле погибли четверо полицейских, еще 17 получили ранения. По данным издания, большинство полицейских, работавших в "отделе полиции" Юбилейного приехали из России. Там же работали бывшие сотрудники полиции Украины, которые перешли на сторону РФ. Среди погибших, по информации Astra, "заместитель начальника" отдела и "начальник тыла".

Власти оккупированной части Херсонской области и Минобороны РФ эти сообщения не комментировали.

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