Верховный суд РФ объявил экстремистской организацией несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ", передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда. Это решение позволит властям штрафовать и сажать в тюрьму представителей ЛГБТ+, активистов и правозащитников.

Заседание прошло в закрытом режиме, на нем присутствовали только представители российского министерства юстиции, подавшие иск против "движения ЛГБТ" в середине ноября. Слушания заняли четыре часа. Журналистов пустили в зал только на оглашение приговора.

Решение Верховного суда РФ вступит в силу 10 января, пишет адвокатское объединение "Первый отдел" (ранее сообщалось, что это случится уже сегодня). Мотивировочная часть приговора опубликована не будет, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Как отмечает "Агентство", оспорить вердикт невозможно, поскольку юрлица "движение ЛГБТ", которое могло бы рассматриваться в качестве ответчика, не существует.

После вынесения этого приговора легальная работа в РФ организаций, помогающих ЛГБТ+, станет невозможной — суды смогут отправлять людей в колонии за участие в их деятельности, публикацию постов в поддержку ЛГБТ+ и их символики. По мнению экспертов, угроза может возникнуть и для обычных ЛГБТ-персон, живущих в России. Число обращений к правозащитникам от таких людей, желающих покинуть страну из-за иска Минюста, в последние дни выросло в несколько раз, писало "Агентство".

Накануне российские правозащитники обратились к Верховному суду РФ с просьбой отклонить иск. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", — объясняли авторы письма.

Ранее российские власти запретили "гей-пропаганду" среди граждан независимо от возраста, а также сделали практически невозможным совершение трансгендерного перехода.

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