В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали, расположенном на территории Бурятии, произошел пожар — загорелась цистерна с топливом в составе проезжавшего по тоннелю грузового поезда.

Украинские издания назвали причиной пожара взрыв и утверждают со ссылкой на источник, что за ним стоит Служба безопасности Украины. По версии источника "Украинской правды", во время движения поезда в тоннеле сработали четыре взрывных устройства. Об этом же заявил и источник "Громадське" в СБУ.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, используемый Россией в том числе и для военных поставок, парализован", — сказал собеседник "Громадське". По его словам, железнодорожники "безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ". Официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв.

В официальном Telegram-канале РЖД говорится, что бригада грузового поезда, шедшего по тоннелю, заметила дым от одной из цистерн с топливом на перегоне Итыкит — Окусикан. После этого состав остановили, часть вагонов вывели из тоннеля наружу, а к месту происшествия отправили два пожарных поезда.

Остальные составы, следующие по этому участку БАМа, перенаправили по обходному участку, как утверждают в РЖД, "с незначительным увеличением времени в пути".

Telegram-канал Baza называет предварительной причиной пожара замыкание кабельной сети. По данным Baza, пожар повредил три вагона-цистерны, а на одном из участков пути выгорело 200 метров кабельной линии. Baza также утверждает, что задержек в движении пассажирских поездов нет.

О том, что пассажирские поезда отправили в обход и задержек нет, также пишет Telegram-канал Shot. Правоохранительные органы, по его данным, в числе прочих отрабатывают версию диверсии.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила о начале проверки по факту пожара. Ведомство пишет, что загорелся вагон грузового поезда, не называя причин. Пострадавших в результате пожара нет.

Северомуйский тоннель — самый длинный в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. Первые работы по строительству тоннеля начались в 1977 году, а открыли его только 26 лет спустя — 5 декабря 2003 года.

С начала войны в России регулярно происходят поджоги релейных шкафов и диверсии на железных дорогах. К апрелю 2023 года "Медиазона" насчитала не менее 66 человек, задержанных по делам о диверсиях на железных дорогах более чем в 20 субъектах РФ.

Несколько раз в разных регионах России поезда сходили с рельсов после взрывов. В мае 2023 года после взрыва на перегоне неподалеку от Брянска с путей сошли 20 вагонов грузового состава и локомотив. 11 ноября 2023 года в Рязанской области также сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В пресс-службе Московской железной дороги это объяснили "вмешательством посторонних лиц".

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