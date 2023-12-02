В Москве проходят беспрецедентные облавы на срочников. Военкоматы столицы массово организуют "призыв одним днем", отправляя в армию людей с серьезными заболеваниями и приезжих из других регионов. На полномасштабную войну в Украину срочников из России пока не отправляют. Но количество судебных споров с призывными комиссиями по сравнению с 2022 годом выросло втрое и приближается к тысяче дел. Би-би-си рассказывает, как в российской столице проходит призыв в армию, который юристы называют беспределом.

Ранним утром 23 октября здание одного из подмосковных общежитий буквально окружили автобусы Росгвардии. В здание вошли около десятка человек — сотрудники ведомства и военкомата. Они без стука заходили в комнаты и, не представляясь, требовали от мужчин предоставить паспорта и военные билеты.

"Я даже не успел проснуться, — вспоминает 21-летний Радомир (имена призывников и их родственников изменены в целях безопасности героев). — Никто не объяснил, что происходит. Из моей комнаты вывели меня и соседа, из всего общежития — еще до семи человек призывного возраста, тех, кто еще не служил. Нас насильно посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении".

Всего за несколько недель до инцидента Радомир приехал в Москву из Донецка, чтобы работать вахтовым методом. Ранее он учился в колледже и не был призван на службу. Его единственный паспорт — российский.

Вся призывная кампания проходит по принципу "призыв одним днем" — если человек попал в военкомат, вечером он уже на сборном пункте перед отправкой в военную часть, рассказали Би-би-си специалисты по военному праву — Алена Савельева из адвокатского бюро "Kaloy.ru" и юрист правозащитной коалиции "Призыв к совести", попросивший об анонимности.

Мужчин призывного возраста хватают на улице, в метро, торговых центрах, за ними приходят в клубы, рабочие общежития. Людей, не живущих в Москве и работающих по вахте, ставят на учет в столице.

С октября по всей России были облавы на трудовых мигрантов, которые получили российские паспорта. Некоторые из них обращались за помощью к правозащитникам, но обжаловать призыв в суде не решились. "Люди просто уходили служить, — говорит юрист „Призыва к совести". — Количество облав — беспрецедентное по масштабу, в прошлом году мы не наблюдали такого количества произвола".

Правозащитники из разных организаций, по его словам, получили уже сотни обращений, и каждый, кто обращался, сообщал, что в той же ситуации рядом с ним оказались другие люди. Значит, и речь идет о тысячах случаев.

"Вышел покурить и сбежал"

Радомира и его соседей по общежитию доставили в один из подмосковных военкоматов, где их отправили на медкомиссию. Мужчину попросили рассказать, где он учился, назвать место работы и предоставить данные родителей. В одном из кабинетов — попросили предоставить медицинские справки предыдущих обследований. "Я сказал, что все мои справки остались в Донецке, и предложил [разрешить мне] поехать туда и там проходить призывные мероприятия. Мне ответили: „Не переживай, мы тебя и так поставим на воинский учет"".

У Радомира с детства диагностирована сердечная недостаточность. Кроме того, он страдает от болей в спине из-за сколиоза. "Если целый день делаю что-то активно, то у меня очень сильно начинает болеть спина и затекать шея, — рассказывает он. — В военкомате все жалобы игнорировали и писали в бланках, что я годен".

На последнем этапе медкомиссии мужчин завели в кабинет на тестирование. "Я спросил у сидевших там сотрудников, что будет дальше. Они сказали, что после нас отправят служить, — рассказывает Радомир. — Под вечер, когда все было пройдено, я понял, что сейчас нас будут сажать в автобус. Я вышел покурить и сбежал".

Его соседа по общежитию в этот день забрали на военную службу. Парень приехал в Москву из республики Тыва и, по словам Радомира, даже толком не знал русский язык, однако это не помешало призвать его в армию без повестки.

Радомир смог сбежать, но его паспорт остался в военкомате.

Теперь молодой человек не знает, что делать: возвращаться за паспортом опасно, а без него он не может вернуться в Донецк — на въезде в самопровозглашенную ДНР стоят блокпосты. Да и в Донецке, несмотря на заболевания, его могут забрать в военкомат. "Во время мобилизации в Донецке не присылали повестки, но насильно ловили мужчин, — рассказывает он. — Просто забирали на улице возле торговых центров и учебных заведений, сажали в автобус и увозили".

Радомир обратился в суд с оспариванием решения о призыве и постановке на учет. Дело уже назначили к рассмотрению. Он также подал жалобы в прокуратуру и вышестоящую призывную комиссию.

"Целый подвал людей"

В пятницу 24 ноября студент московского вуза Михаил приехал в военкомат — нужно было предоставить справку из университета, подтверждающую обучение в магистратуре. Предоставление справки оказалось формальным предлогом для доставки в воинскую часть. Обратно 25-летнего Михаила уже не отпустили.

Михаил отказался подписывать повестку и ехать на сборный пункт, однако это ни на что не повлияло. Вместе с другими мужчинами призывного возраста его держали в военкомате до вечера следующего дня. "Поздним вечером в субботу его заковали в наручники и как преступника поволокли по лестнице военкомата, — рассказывает его отец Андрей. — Это первый случай, когда мой законопослушный сын оказался в наручниках. Засунули в машину и силой доставили на сборный пункт".

На сборном пункте заявили, что если призывники не желают проходить медкомиссию или подписывать военный билет, это сделают за них. В тот же день Михаил прошел медкомиссию, во время которой его историю болезни полностью проигнорировали. У Михаила с детства диагностирована астма, но комиссия учитывать это не собиралась. Обращений в поликлинику по месту жительства не поступало, а историю лечения в других больницах рассматривать не стали.

"С Михаилом там был целый подвал людей", — отмечает юрист по военному праву Арсений Левинсон. Он помогает родителям Михаила оспорить его призыв в суде.

Спустя сутки Михаила и других призывников отправили в воинскую часть в дальнее Подмосковье. "Никто не был к этому подготовлен, и многие сразу же заболели, — рассказывает Андрей. — Трое человек, в том числе мой сын с осложнением на фоне астмы, оказались в санчасти".

Родителям Михаила удалось передать в санчасть историю его болезни. "Нам пообещали провести обследование, и на этом все, — рассказывает Андрей. — Передать ничего невозможно, по [телефонным] номерам воинской части не отвечают, связи нет".

Андрей подал жалобы в районный и городской военкоматы, военную прокуратуру гарнизона, написал обращения на имя депутатов Госдумы по округу. Все, что он получил — ответ о том, что его обращение переслано в Минобороны.

Михаил с помощью родителей обратился через Госуслуги в суд с заявлением о незаконном призыве. Предварительные слушания в суде назначены на 12 декабря. Но у родителей и у юриста из-за отсутствия нотариальной доверенности на ведение судебных тяжб от имени сына нет права на его защиту. "Права поражены полностью, — говорит Андрей. — Даже у заключенного больше прав, чем у призывника".

Операция "Призывник"

27-летний житель Москвы на условиях анонимности рассказал Би-би-си, как несколько дней назад проводил время с тремя друзьями-ровесниками в одном из столичных ТЦ, когда к ним подошел наряд полицейских. Они сообщили молодым людям, что проводят "операцию „Призывник"", и попросили их предъявить документы.

Паспорт был только у одного мужчины из компании. Тогда полицейские начали спрашивать приятелей, служили ли те в армии. "Я сказал им, что военные билеты уже у всех есть. Они ответили, что „тогда ладно"", — пересказывает собеседник Би-би-си. После этого один из полицейских, ровесник молодых людей из компании, посоветовал им "лучше с****** отсюда" (уйти), объяснив это тем, что в торговом центре работают и другие группы полицейских.

Уходить молодые люди в итоге не стали. А через некоторое время, сев пообедать, увидели, как тот же наряд полицейских ведет куда-то молодого мужчину азиатского происхождения.

20 октября в подмосковных Котельниках сотрудники ОМОНа пришли в мечеть и отвезли прихожан в военкомат, сообщал телеканал "Дождь" (признан "иноагентом" и нежелательной организацией). 30 ноября силовики провели рейд на складе Wildberries в Алексине Тульской области, а неделей ранее приходили на склады Wildberries в подмосковных Электростали и Реутове. Накануне был похищен сын тульского оппозиционера Алексея Риттера Герман, позже его нашли в военкомате Тульской области.

"В предыдущие годы облавы были в основном к концу призыва. Но сейчас это какой-то просто баснословный рекорд, — рассказала Би-би-си юрист по военному праву Алена Савельева из адвокатского бюро „Kaloy.ru". — Облавы начались уже в конце октября. В бюро обращались за помощью мужчина с двойным гражданством — России и США, студенты и граждане, которым противопоказано находиться в армии по состоянию здоровья".

"Одного призывника, которому вообще не вручали никаких повесток, доставили в военкомат. У него забрали паспорт, что в принципе незаконно, но он чудом вышел оттуда, и за паспортом потом приехали родственники — у него была оформлена на них доверенность. Но выйти из военкомата, если человек туда зашел, почти невозможно — у входа железная клетка, здание охраняет Росгвардия, — говорит Савельева. — Облавы нацелены именно на это".

В другом случае, по ее словам, призывника схватили в присутствии юриста, силой затолкали в машину и увезли на сборный пункт. Юриста, который поехал за ними на такси, туда не допустили и сказали: "Он оттуда не выйдет", рассказывает Савельева. Призывника отправили в воинскую часть.

"Гребут всех, абсолютно игнорируя основания для отсрочки или освобождения от армии, отказывают в направлении на альтернативную гражданскую службу (АГС)", — подтверждает юрист "Призыва к совести". Он рассказал, что призывнику, которому ранее призывная комиссия уже гарантировала направление на АГС, сердобольная сотрудница военкомата по телефону прямо сказала: "Лучше не приходи в военкомат, возьми больничный, сейчас время неспокойное".

"Я не врач, но мне кажется, что он здоров"

В результате призыва в российскую армию загоняют людей с серьезными заболеваниями.

Юристы рассказали Би-би-си, что среди обращавшихся к ним за помощью были люди со сколиозом, бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, в облаву попал выпускник коррекционной школы. "Человека с расстройством личности отправили на повторное обследование и диагноз сняли, поставили „годен", — рассказывает юрист "Призыва к совести". Плоскостопие вообще всем „фиолетово", говорит он.

Одного из призывников уже в воинской части отправили в больницу с хронической гипертонией. Врач, как рассказала юристам мать призывника, признался, что им велели не ставить молодым людям диагноз "гипертоническая болезнь" ,— и поставил диагноз "нейроциркулярная астения". Юрист "Призыва к совести" предполагает, что медикам дано указание игнорировать болезни из списка диагнозов, которые дают право на освобождение от армии — "и они все это игнорируют".

Другой призывник попал в военкомат, несмотря на справку об аллергии на основные продукты питания, которые используются в вооруженных силах — рыбу и растительное масло. Если он съест такую еду, ему грозит отек Квинке и, возможно, летальный исход, рассказала Савельева. Один из доверителей юриста много лет стоит на учете в кожно-венерическом диспансере со сложной формой дерматита. Он ходил в военкомат, ему ставили категорию "временно не годен", направляли на обследования, и в итоге районная призывная комиссия поставила категорию "Д" -"не годен" к военной службе. Военкомат его направил на утверждение в комиссию Москвы. "Дерматолог за пять минут определил, что пациент годен с ограничениями и вообще не поставил диагноз „дерматит". На пакет документов даже не взглянул". В итоге мужчине вручили повестку на отправку к месту службы.

"В суде мы не смогли добиться от сотрудника военкомата, какие обследования и анализы позволили призывной комиссии Москвы отменить диагноз. Выяснилось, что никаких обследований не было. Это нарушение процедуры. Причем представитель военкомата заявил: „Я, конечно, не врач, но мне кажется, что он здоров, у него нет никаких высыпаний на лице". Мы принесли в суд девять документов за последние шесть лет от разных врачей, которые с точностью подтверждают тот самый диагноз, который соответствует непризывной категории. Судья все это приобщила, но отменить решение призывной комиссии отказалась", —рассказала Савельева. Юристы обжалуют решение суда — на это время призыв доверителя приостановлен, он успеет пройти независимую военно-врачебную комиссию.

"Обычное запугивание"

Силовикам как будто дали зеленый свет на действия, которые с точки зрения закона подпадают под уголовно наказуемые деяния — превышение должностных полномочий, явно нарушающее права граждан, c применением насилия или угрозой его применения, говорит юрист "Призыва к совести".

Тех, кто отказывается проходить медкомиссию, сразу отправляют в Следственный комитет — и следователь угрожает возбудить уголовное дело. Всех запугивают уголовной ответственностью, угрожают посадить на 10 лет, сказали Би-би-си двое юристов. Многие, по их словам, поддаются и соглашаются с произволом. Хотя посадить несудимого "уклониста" по статье 328 УК за первое уклонение невозможно — суды в таких делах ограничиваются штрафом.

Савельева рассказывает об обращении призывника из Тверской области, которому сейчас помогают адвокаты. Он не встал на воинский учет, за что предусмотрена административная ответственность. Но его задержали в Москве, привезли в военкомат и хотели поставить на учет и призвать в армию. Хотя ставить на учет по месту временного пребывания можно только там, где человек прожил не менее трех месяцев — а призывник находился в Москве меньше этого срока. После того как призывник отказался проходить призывные мероприятия в Москве (ему не вручали никаких повесток), его отвезли в Следственный комитет.

Следователь возбуждать уголовное дело не торопился и предложил "решить вопрос с военкоматом до 4 декабря", рассказывает Савельева. При этом он выписал призывнику повестку с вызовом на допрос 4 декабря "по факту прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу". Такая формулировка — "полный беспредел", это не может быть основанием для вызова к следователю, говорит юрист. По ее мнению, это "обычное запугивание", поскольку следователи не стремятся возбуждать уголовные дела об "уклонении", тем более что такие дела, как правило, предусматривают штраф.

Массовое привлечение полиции и Росгвардии к доставке призывников в военкоматы юристы, защищающие их права, также считают незаконным: "Полиция вправе привлекаться военкоматом в двух основных случаях. Военкомат может попросить полицию вручить человеку повестку или, если у военкомата есть основания привлечь призывника к административной ответственности (например, из-за неявки по повестке), его могут доставить для составления протокола только в отдел полиции". В совместной инструкции МВД и Минобороны, в федеральном законе „О воинской обязанности и военной службе", и Кодексе об административных правонарушениях говорится, что именно в полицию должны приехать составлять протокол представители военкомата. Доставлять призывника в военкомат полицейским не разрешено.

"Что делает военкомат? Отправляет сотни обращений в отдел полиции с просьбой доставить людей в военкомат. И не для того, чтобы привлечь их к административной ответственности, то есть с предусмотренной законом целью, а для того, чтобы их заставить дальше проходить призывные мероприятия, призывную комиссию, и отправить в место службы", — рассказывает юрист "Призыва к совести". — То есть полиция привлекается не для тех целей, которые установлены законом, а для обеспечения вот этого принудительного призыва".

В одном из исков к полиции и призывной комиссии, поданных 21-летним выпускником московского колледжа (копия иска есть у Би-би-си) говорится, что военкомат, куда его дважды доставляла полиция якобы для составления протокола, в первый раз составил протокол (призывник его обжаловал в суде) и вручил повестку, а второй раз, когда его через несколько дней задержали и вновь привезли в военкомат якобы для составления протокола, мужчину отправили в часть, при этом никаких протоколов уже не составляли.

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