В результате извержения вулкана Марапи в западной части индонезийского острове Суматра погибли как минимум 11 человек, передает агентство Reuters в ночь на понедельник, 4 декабря.

На момент публикации был известно, что троих альпинистов спасатели обнаружили живыми. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

EVAKUASI PENDAKI YANG TERJEBAK ERUPSI GUNUNG MARAPI Proses evakuasi salah satu pendaki, Widia Ahzamul Fadillah Zain, yang terjebak erupsi Gunung Marapi pada Minggu siang (3/12/2023) oleh Tim SAR Gabungan. Update:

11 Pendaki Gunung Marapi dilaporkan Meninggal Dunia. Kepala… pic.twitter.com/seSbdJdnWA — Radio Elshinta (@RadioElshinta) December 4, 2023

Извержение вулкана Марапи на острове Суматра

Масштабное извержение вулкана Марапи на Суматре произошло днем 3 декабря. По данным СМИ, при этом происходили выбросы вулканического пепла на высоту в три километра. Когда началось стихийное бедствие, по данным спасательных служб, в районе вулкана находились в общей сложности 75 альпинистов. 49 из них удалось оперативно эвакуировать. Некоторым из спасенных потребовалась медицинская помощь.

Вокруг извергающегося вулкана, высота которого составляет 2891 метр, спасатели установили трехкилометровую безопасную зону. В регионе в связи с извержением был объявлен второй уровень опасности по четырехуровневой системе Индонезии.

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