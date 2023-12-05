Младшая сестра бывших лидеров Кубы Фиделя и Рауля Кастро Хуанита умерла в возрасте 90 лет в Майами. С середины 1960-х годов она жила в США, где боролась за свержение своих братьев и смену кубинского режима.

"Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила", — написала в Instagram Мария Антоньета Коллинз, соавтор автобиографии Кастро.

Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году, через год после смерти матери, из-за разногласий с братьями после Кубинской революции 1959 года. Она поселилась в Майами, где до 2007 года руководила работой аптеки.

Хуанита Кастро активно помогала противникам кубинского режима и даже сотрудничала с ЦРУ. Как она сама рассказала в своих мемуарах, она разочаровалась в братьях из-за того, что те, по ее словам, предали демократические принципы, а также из-за убийств их политических противников.

После революции она помогала и прятала кубинских диссидентов до 1964 года, после чего в конце концов сама покинула остров.

В своих мемуарах под заголовком: "Фидель и Рауль, мои братья, секретная история", Кастро утверждает, что она была завербована ЦРУ в Гаване через два года после революции 1959 года, приведшей к власти Фиделя.

Под кодовым именем Донна она три года занималась сбором секретной информации для США в попытках свергнуть кубинское правительство.

Хуанита Кастро писала в мемуарах, что ей было непросто найти свое место в эмигрантском сообществе в США и совмещать две роли — сестры Фиделя и Рауля и противницы режима в изгнании.

"Вне всякого сомнения мне было сложнее, чем многим другим уехавшим. Мало кто понимает парадокс моей жизни, — писала она. — "Для тех, кто на Кубе, я дезертир, потому что я уехала и осудила действующий режим. А для многих в Майами я "персона нон грата", потому что я сестра Фиделя и Рауля".

Ее старший брат Фидель умер в возрасте 90 лет в 2016 году в Гаване. На похороны Хуанита не поехала.

Лидер Кубинской революции, команданте, как называли его сподвижники, Фидель Кастро правил Кубой почти пятьдесят лет, а в 2008 году он передал полномочия Раулю, однако фактически отошел от дел еще за два года до этого.

В 2018 году Рауль Кастро покинул должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера Коммунистической партии Кубы и главнокомандующего. А в 2021 году объявил и об уходе с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы.

Это означало, что впервые за 60 лет на руководящих постах на Кубе не будет представителей семьи Кастро.

Раулю Кастро сейчас 92 года, он продолжает жить на Кубе.

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