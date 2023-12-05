Белорус Алексей прожил в Литве 17 лет. В конце ноября 2023 года его выслали в Беларусь. Мужчине пришлось оставить жену и двоих несовершеннолетних детей, поскольку его лишили вида на жительство в Литве. Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) решил, что Алексей представляет угрозу для Литвы, поскольку 20 лет назад служил в белорусской армии. Департамент миграции отмечает, что в таких случаях срок, проведенный в Литве и наличие семьи не являются веским аргументом для того, чтобы человек остался в стране.

Супруга высланного в Беларусь мужчины Янина (имя изменено, настоящее имя известно редакции — прим. Delfi) рассказала нам, что ее муж живет в Литве с 2006 года. Годом ранее пара поженилась, уже на новом месте жительства у нее родились двое детей. Они, как и Янина, граждане Литвы.

У Алексея был временный вид на жительство, который постоянно продлевали. В феврале этого года истек срок действия документа, Алексей в обычном порядке обратился за продлением документа.

Ответа пришлось ждать 9 месяцев, а когда он был получен, семья была в шоке — Департамент миграции на основе выводов ДГБ не продлил вид на жительство, Алексея признали угрозой нацбезопасности Литвы. "30 месяцев он не может приехать в Литву", — говорит Янина.

В департаменте Алексея пригласили в кабинет, распечатали решение и сказали, что он немедленно должен выехать в Беларусь. "Приехали пограничники и на машине с этим документом отвезли на границу", — рассказала женщина. Она была поражена. Ее мужу не дали ни подготовиться, ни собраться, никто не ждал обжалования решения.

Алексею пришлось делать это, уже находясь в Беларуси. Сейчас он живет там у родителей. "Он в шоке, в полном шоке. Полжизни прожил здесь, здесь его семья", — заметила Янина.

В ответе Департамента миграции, с которым ознакомился Delfi, сказано, что в 2000–2002 годах Алексей служил в белорусской армии, а в 2003–2004 годах проходил службу по контракту, а значит "должен быть лояльным гражданином Беларуси, поддерживающим ее власти и агрессивную внешнюю политику этой власти, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы". ДГБ также отмечает, что белорусская разведка контролирует надежность и лояльность служащих и работников госучреждений в Беларуси.

Янина заверила Delfi, что ДГБ не предоставил информацию о том, что ее муж мог сотрудничать с белорусскими спецслужбами, общаться с ними, передавать им какую-то информацию. Это подтвердил и Департамент миграции, указав, что, по оценке ДГБ, Алексеем могут воспользоваться для выполнения разных задач спецслужб. "Он работал простым пограничником — поднимал и опускал шлагбаум, можно так сказать", — уверяет Янина.

По ее словам, в Литве Алексей выполнял простую работу — был кладовщиком. "Почти все время здесь он работал, его стаж 16 лет", — прибавила женщина.

Департамент миграции указал, что несмотря на то, что Алексей живет в Литве с 2006 года, а с 2005-го женат на гражданке Литвы и воспитывает двоих несовершеннолетних детей, работает, все же на основании выводов ДГБ было принято решение отказать ему в виде на жительство из соображений безопасности.

В решении также указано, что Алексей живет в Литве, но часто ездит в Беларусь. "Исходя из этого, можно сделать вывод, что иностранец не разорвал социальные связи с Беларусью, а это повышает риск предоставления информации и сотрудничества с белорусскими службами", — считают в ДГБ.

"Почему человек не может ездить к родителям? Да, мы раньше почти каждые выходные ездили, до пандемии. Там не только его родители живут, там похоронена моя мама, мы не ездим туда просто так", — сказала Янина.

Департамент отметил, что Алексей не претендовал на постоянный вид на жительство и на гражданство. Это было расценено как факт "недостаточной интеграции в литовское общество и то, что человек не связывает с Литвой свое будущее".

Янина отметила, что из-за длительного рассмотрения вопроса о предоставлении ВНЖ, ее муж жил в Литве без медицинской страховки и не мог работать. В это время его надо было оперировать, семье пришлось оплачивать услуги врачей. На реабилитацию у семьи денег не хватило.

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