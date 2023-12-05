Школьники из Сингапура признаны лучшими в мире по версии рейтинга PISA — международного исследования, которое раз в три года оценивает качество обучения 15-летних подростков в различных странах. Учащихся тестируют по трем категориям: чтение, математика и естественные науки.

В этот раз в исследовании принимала участие 81 страна. Традиционно высокие места в рейтинге занимают азиатские государства, и в этом году, помимо Сингапура, сильные результаты показали китайский анклав Макао, Тайвань, Япония и Южная Корея. Эстония снова стала первой среди европейских стран.

Все эти государства вошли в десятку лучших в мире в каждой из трех категорий.

Аббревиатура PISA означает "Программа международной оценки учащихся". Это исследование с 2000 года проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В этом исследовании впервые не принимала участие Россия. После того, как ОЭСР осудила полномасштабное российское вторжение в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, организация отказала России в возможности участвовать в тестировании PISA. Она также потеряла место в TALIS и PIAAC — программах оценки профессиональных навыков учителей и знаний у взрослых людей.

В предыдущем исследовании PISA, проведенном в 2018 году, Россия заняла 31-е место. Тогда в программе приняли участие 79 стран.

Авторы исследования отмечают, что за последние годы общие результаты по всем предметам в странах-участницах исследования ухудшились. В 2022 году снижение показателей было беспрецедентным, говорится в докладе ОЭСР.

Мы рассказываем о результатах исследования в разных категориях.

Чтение

По показателям чтения после Сингапура в первой десятке оказались Ирландия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Эстония, Макао, Канада, США и Новая Зеландия.

Великобритания находится на 13-м месте, поднявшись на один пункт по сравнению с 2018 годом. Большинство европейских стран находятся на средних позициях.

Латвия — на 27 месте, Литва — на 32-м.

На 37-м месте оказалась Чили, продемонстрировавшая самые высокие результаты среди стран Латинской Америки.

Замыкают список Марокко, Узбекистан и Камбоджа.

Математика

Что касается рейтинговой таблицы по математике, второе место после Сингапура в ней занимает Макао. Далее в первой десятке идут Тайвань, Гонконг, Япония, Южная Корея, Эстония, Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

Следующие десять мест — с 10 по 20 — занимают европейские страны. Великобритания — на 14-м месте.

Латвия и Литва — на 21-м и 24-м местах соответственно.

США — на 34 строчке по математике.

Естественные науки

Места со второго по десятое в этой категории после Сингапура здесь заняли Япония, Макао, Тайвань, Южная Корея, Эстония, Гонконг, Канада, Финляндия и Австралия.

На 15-м и 16-м местах — Великобритания и США. Большинство европейских стран остались на средних позициях.

Латвия оказалась на 19-м месте, Литва — на 29-м.

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