В среду стрелок-одиночка напал на кампус Невадского университета в Лас-Вегасе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Три человека были убиты, один ранен.

Сообщения о стрельбе на территории кампуса поступили в полицию около полудня (22:00 по рижскому времени). Прибывшие на место стражи правопорядка завязали перестрелку с нападавшим, в результате которой он был смертельно ранен.

"Если бы не героические действия одного из тех полицейских, которые отреагировали, могло быть забрано бесчисленное количество дополнительных жизней", — заявил шериф Адам Гарсия.

Власти не называют имя стрелка и использованное им оружие, а также не раскрывают имеющиеся сведения о возможном мотиве преступления.

Имена погибших также не опубликованы. Про получившего огнестрельное ранение гражданского известно, что он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

В Невадском университете учатся около 25 тысяч студентов и 8 тысяч аспирантов. Кампус учебного заведения будет закрыт как минимум до пятницы.

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