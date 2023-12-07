Утром 7 декабря ученица восьмого класса открыла стрельбу в гимназии №5 Брянска, сообщают российские государственные информагентства ТАСС и РИА "Новости".

В городской администрации сообщили, что в результате стрельбы два человека погибли, четыре получили ранения. Позднее Управление МВД РФ по Брянской области заявило, что девушка ранила трех человек, после чего покончила с собой.

Независимое издание 7х7 со ссылкой на посты в брянских пабликах сообщает, что также погиб 14-летний одноклассник стрелявшей школьницы. Всего, как утверждается, было сделано пять выстрелов.

По предварительным данным, школьница взяла оружие у отца. Как пишет Baza без указания источника, она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет биологии и начала стрелять из дробовика.

На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

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