Согласно законопроекту, одобренному Верховной радой и подписанному Зеленским, ограничения в использовании русского языка в Украине становятся бессрочными.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 декабря, подписал законопроект о внесении изменений в законы, касающиеся прав национальных меньшинств, с учетом рекомендаций экспертов Совета Европы. Ранее в тот же день документ, ужесточающий ограничения на использование русского языка, одобрила Верховная рада.

Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале, этот законопроект предусматривает смягчение положений принятых ранее законов для нацменьшинств, "языки которых являются официальными языками Европейского Союза".

Использование языков нацменьшинств, являющихся языками ЕС, разрешается, в частности, в частных школах и университетах, классах нацменьшинств, медиа и предвыборной агитации. При этом обязательным является изучение украинского языка или дублирование информации на украинский.

Издательства, которые выпускают книги на крымскотатарском и языках коренных народов и нацменьшинств официальных языков ЕС освобождены законом от квоты 50% украинского. Для телевещателей, которые кроме украинского ведут трансляцию на языках ЕС, установлена квота 30% и более украинского языка.

Все эти изменения не касаются русского языка, как "языка государства, которое было признано Верховной радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом", следует из законопроекта. Ограничения в использовании русского языка становятся бессрочными.

Принятие закона о нацменьшинствах — требование ЕС

Принятие Украиной закона о нацменьшинствах было одним из требований Европейской комиссии в рамках предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.

В начале ноября Еврокомиссия представила доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении. В нем рекомендуется инициировать переговорный процесс. В то же время в рекомендации содержатся "технические оговорки", согласно которым стране необходимо добиться большего прогресса в ключевых сферах — от создания надежной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрения антикоррупционных мер.

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