Основатель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин сообщил о задержании в Армении дезертировавшего из российского армии военнослужащего Дмитрия Сетракова. Сейчас его удерживают на территории российской военной базы в Гюмри.

Свердлин рассказал "Русской службе Би-би-си", что Сетраков, 39-летний житель Ростовской области, обратился к правозащитникам в ноябре этого года. Он сообщил, что в конце сентября 2022 года был мобилизован в армию. По словам Сетракова, его и других мобилизованных отвезли в село Борзой в Чечне, оттуда — на машине в Моздок, а затем, через Джанкой в аннексированном Крыму, — на полигон возле Докучаевска на оккупированной территории Донецкой области.

На этом полигоне Сетраков провел чуть больше двух недель, а после этого, 18 октября, его "отправили на передок на фронт". "При высадке погибло несколько человек", — рассказывал он правозащитникам.

После нескольких дней на передовой Сетракова и остальных вернули на полигон, а потом перебросили в Запорожскую область. Там мобилизованные пробыли месяц, затем их отправили на позиции в районе города Орехов и села Работино в Запорожской области. В этом районе, по данным западных журналистов, находилось главное направление удара украинской армии в ходе летнего контрнаступления.

"Там на позициях в окопах жили. Отбивали атаки, было много погибших", — рассказывал Сетраков. В конце апреля 2023 года он получил травму и попал в госпиталь в оккупированном Токмаке.

Из лазарета мобилизованный в итоге сбежал — сел в такси и поехал домой, сказал он правозащитникам. Несколько месяцев, до середины сентября 2023 года, Сетраков прятался, а потом его жене позвонили и сказали, что мужчина оказался в розыске. Он решил сдаться с повинной.

Сетракова поместили в специальное СИЗО для военных в Ростове-на-Дону. На него завели дело о самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) — наказание по этой статье составляет от 5 до 10 лет лишения свободы — и успели допросить один раз.

Задержание в Гюмри

В ноябре Сетракова отправили на военно-врачебную комиссию, и он смог бежать. После этого правозащитники помогли ему уехать в Армению. Каким образом дезертировавший россиянин после отъезда из России оказался в армянском городе Гюмри, в "Идите лесом" пока не понимают.

Но, как сам Сетраков рассказал своей жене, 7 декабря он шел по улице, когда к нему подошли неизвестные, представились сотрудниками армянской военной полиции и задержали. "Дальше он оказался на российской военной базе, которая дислоцирована в Гюмри. То есть очевидно, что его задерживали не армянские, а российские силовики или спецслужбы", — считает Свердлин.

Сетракову позволили сделать из части один звонок и поговорить с женой по громкой связи. За время работы "Идите лесом" это первый случай, когда кто-либо из бежавших из страны российских военных был задержан.

"Нужна максимальная огласка. Мы ждем армянских властей, потому что, как мне кажется, для страны, которая ценит свой суверенитет, недопустимо, чтобы военные другой страны на ее территории задержали людей", — сказал Свердлин "Би-би-си". По его словам, "Идите лесом" обратились за помощью к армянским правозащитникам.

Номер, с которого Сетраков звонил жене, судя по всему, принадлежит сотруднику российской военной полиции, который служит на базе в Гюмри (причастность российского военного Вадима Шевченко к похищению также подтвердило "Агентство" — прим. Delfi). На вопрос "Русской службы Би-би-си", на каком основании задержан Сетраков и что с ним будет происходить дальше, этот человек не ответил.

Если Сетраков окажется в России, это будет первым случаем выдачи российского дезертира с территории Армении. До сих пор выступавших против войны эмигрантов выдавали Казахстан и Кыргызстан.

На сайтах гарнизонных военных судов Ростовской области "Би-би-си" не удалось обнаружить данных об уголовном деле Сетракова.

Всего в 2023 году расположенные в регионе Новочеркасский и Ростовский гарнизонные военные суды зарегистрировали 167 уголовных дел по 337-й статье УК РФ (самовольное оставление части) — в 15 раз больше, чем в 2022 году (11). По этим делам в 2023 году вынесено уже 128 приговоров.

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