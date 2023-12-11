Администрация США глубоко обеспокоена сообщениями об исчезновении политика Алексея Навального, заявил в понедельник, 11 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Его следует немедленно освободить. Более того, он никогда не должен был попадать в тюрьму", — подчеркнул Кирби в разговоре с журналистами.

Ранее соратники российского оппозиционера сообщили, что не могут с ним связаться уже шесть дней, а сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Никакой информации о том, где он может находиться сейчас, нет.

В то время как сторонники политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, депутаты Европейского парламента требуют призвать Россию к ответу. Так, бывший премьер-министр Бельгии, а ныне председатель фракции либералов и демократов в Парламенте ЕС Ги Верхофстадт призвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля "незамедлительно попросить разъяснений от России". "Навальный — не просто политический заключенный, но и лауреат премии Сахарова. Наш долг сохранить его и его дело живыми!" — написал евродепутат в соцсети Х.

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