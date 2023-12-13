Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинской телекоммуникационной компании "Киевстар": исчезла мобильная связь и интернет, также возникли проблемы с работой всех систем, связанных с этим оператором. Мобильный оператор заявил о массированной хакерской атаке, а СБУ выдвинула версию, что за этим стоят спецслужбы России.

"К сожалению, сегодня утром "Киевстар" стал объектом мощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа в интернете", — заявил генеральный директор оператора Александр Комаров.

Компания утверждает, что персональные данные пользователей не были раскрыты, в расследовании инцидента участвуют правоохранительные органы и спецслужбы.

Хотя министр инфраструктуры Александр Кубраков заверил, что проблема будет решена в ближайшие 4-5 часов, по словам гендиректора компании, сроки возобновления сервиса окончательно неясны (вечером 12 декабря пресс-секретарь "Киевстара" заявила, что работа оператора частично восстановлена, процесс планируют завершить сегодня до конца дня — прим. Delfi).

Тем временем, украинцы в соцсетях массово жалуются на отсутствие мобильной связи и интернета. Не работает также часть банкоматов и информативно-платежных терминалов.

"Киевстар" — крупнейший в стране оператор мобильной связи, на его долю приходится более 50% рынка.

Что говорят про хакерскую атаку в "Киевстаре" и СБУ

Сначала в пресс-службе компании заявили о технических неполадках. "Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет. Специалисты компании работают над устранением проблемы", — сообщила пресс-служба "Киевстара".

Однако позже компания сообщила о мощной хакерской атаке. "Самое важное, что по состоянию на данный момент персональные данные абонентов не скомпрометированы. Мы приносим искренние извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Да, наши враги коварны, но мы готовы встретиться с любыми трудностями, преодолеть их и продолжать работать для украинцев", — было сказано в заявлении "Киевстара".

Служба безопасности Украины сообщила, что завела уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар", причем сразу по восьми статьям уголовного кодекса, включая несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, государственную измену, диверсию и ведение агрессивной войны.

"Одна из версий, которую сейчас изучают следователи СБУ, заключается в том, что за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы России", — сообщили в ведомстве.

Как сказано в заявлении спецслужбы, сразу после сообщения о сбое в офисы компании "Киевстар" выехала оперативно-следственная группа СБУ, чтобы задокументировать все обстоятельства атаки.

Специалисты СБУ по борьбе с киберпреступностью помогают сотрудникам "Киевстара" и координируют усилия всех государственных структур для скорейшего восстановления работы сети сообщает спецслужба.

Как решить проблему

С начала полномасштабной войны и на фоне проблем с электричеством украинские мобильные операторы ввели систему бесплатного внутреннего роуминга. Это означает, что если один из операторов недоступен, клиенты могут перейти в сеть другого оператора и пользоваться его услугами.

Однако компании предупреждали, что при массовом подключении абонентов к другой сети у нее тоже могут возникнуть проблемы со связью. Действительно, многие абоненты жалуются, что не могут перейти на роуминг другого оператора.

В украинском Министерстве цифровой трансформации пояснили, что такая схема не всегда работает, поскольку "Киевстар" не может передать информацию об абонентах другим операторам.

Поэтому власти предлагают гражданам в случае проблем со связью обращаться за помощью к сотрудникам национальной гвардии, полицейским и пограничникам.

Комментарий украинского корреспондента "Би-би-си" Святослава Хоменко



Сбой в работе одного из крупнейших операторов мобильной связи Украины "Киевстар" произошел утром 12 декабря и привел если не к параличу, то к серьезнейшим инфраструктурным проблемам по всей стране. Это не шутки — абонентами "Киевстара" являются более 24 млн жителей Украины, то есть более половины населения страны.

Утром во вторник оказалось, что на телефонах этого оператора исчезла связь и мобильный интернет. Абоненты "Киевстара" по техническим причинам не смогли присоединиться к сетям других операторов в рамках запущенного с началом войны национального роуминга.

Трудностями со связью ситуация не ограничилась. Проблемы возникли со всем оборудованием, работающим на мобильном интернете компании. К примеру, в нескольких городах Украины перестали работать банкоматы и платежные терминалы, а во Львове из-за падения "Киевстара" пришлось отключать уличное освещение вручную.

Сайт компании перестал работать еще ранним утром, служба поддержки тоже не отвечала. В этих условиях в соцсетях начали распространяться слухи о том, что авария на "Киевстаре" связана с тем, что в головной офис компании пришли с обысками силовики.

Одним из совладельцев "Киевстара" называют российского олигарха Михаила Фридмана. В последнее время Киев национализировал ряд принадлежащих ему активов, поэтому информация о проблемах и в этой компании выглядела вполне логично.

Но ближе к обеду "Киевстар" также опубликовал заявление, в котором объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. Представительница компании рассказала, что в офис действительно пришли представители правоохранительных органов и спецслужб — но исключительно для того, чтобы запротоколировать последствия противоправных действий, так что ни о каких обысках речь не идет.

Более того, добавили в компании, личные данные пользователей "Киевстара" не были скомпрометированы, а абоненты оператора получат компенсацию за неудобства.

Есть ли в этой хакерской атаке "российский след" — а такая гипотеза с учетом сегодняшних реалий выглядит более чем реалистично — в "Киевстаре" не уточнили.

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