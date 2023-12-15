Украинцы, которые находятся под временной защитой в Норвегии, рискуют потерять временную защиту в этой стране, если будут ездить домой. Поехать в Украину можно будет только в особых случаях, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии издало инструкцию для Директората по делам иностранцев (UDI), согласно которой UDI может отменить временную коллективную защиту, если украинцы посещают Родину.

"Если украинцы с временной коллективной защитой путешествуют между Норвегией и Украиной, то это значит, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии. Отныне я хочу относиться одинаково как к украинцам, так и представителям других национальностей, когда речь идет о последствиях таких поездок" , – заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

Сообщается, что поездки, совершенные до вступления в силу этой инструкции, не приведут к отмене вида на жительство, а в дальнейшем возможность посетить родную страну будет сохранена "в очень особых случаях".

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует сделать условия для украинцев "менее привлекательными". К этому правительство побудило значительный интерес к Норвегии украинцев, выехавших в Европу из-за войны, и более выгодные, чем в других странах, условия.

Но недавно правительство Норвегии выделило 1 млрд крон (84 млн евро) на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации. С начала полномасштабной войны Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд. крон (почти 380 млн евро).

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram