Решение Европейского Союза начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС и предоставить кандидатский статус Грузии вызвало бурную реакцию.

Принятое вечером в четверг, 14 декабря, решение Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, а также предоставить кандидатский статус Грузии вызвало бурную реакцию как в самих странах-кандидатах, так и на международной арене.

"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", — написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщение председателя Евросовета Шарля Мишеля о предстоящем начале переговоров.

Майя Санду: Новая страница нашей истории

Решение Европейского совета начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС является успехом выбора граждан в пользу демократии и процветания, заявила президент страны Майя Санду в совместном видеообращении с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. "Это новая страница нашей истории. Два года назад никто не мог предположить, что в 2023 году Европейская комиссия предложит начать переговоры о вступлении с Молдовой", — указала она.

Саломе Зурабишвили: наше будущее в Европе

"Я хочу поздравить всю Грузию, так как знаю, что сегодня все рады, те, кто верил, те, кто не верил, те, кто меньше верил, сегодня все рады, потому что все знают, что это наше будущее и мы сделали очень большой, серьезный шаг к этому будущему", — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, без желания грузинского народа достичь статуса кандидата было бы невозможно.

Джейк Салливан: Историческое решение ЕС

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил решение Европейского совета. "Мы приветствуем историческое решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, что является решающим шагом в осуществлении их евроатлантических устремлений. Мы также приветствуем значительный прогресс для Грузии и продолжим поддерживать стремления Западных Балкан к ЕС", — написал Салливан в социальной сети Х.

Анджей Дуда: Польша всегда выступала за расширение Евросоюза

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину и Молдову с историческим решением лидеров ЕС начать с обоими государствами переговоры о вступлении. Дуда отметил, что Польша всегда выступала за расширение Евросоюза. "Многие не верили, что это возможно, когда мы начинали борьбу за открытие переговоров с Украиной. Поздравления Владимиру Зеленскому и Майе Санду!" — написал он.

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