За недолгий период открытия двух КПП между Россией и Финляндией границу пересекли в обе стороны порядка 5,5 тысячи человек, в том числе на различных видах транспорта, сообщает "Интерфакс".

С полуночи 14 декабря через таможенный пост МАПП "Торфяновка" в Ленинградской области проследовало в оба направления 232 грузовых автомобиля (125 въехали в РФ, выехали — 107), свыше 1,6 тыс. легковых автомашин (865 и 750 соответственно), а также 40 автобусов (16 и 24 соответственно). Границу пересекли около 3,8 тыс. человек (1,8 тыс. въехали в Россию, более 1,9 тыс. выехали в Финляндию). Об этом российское агентство "Интерфакс" сообщает в субботу, 16 декабря, ссылаясь на данные пресс-службы Северо-Западного таможенного управления РФ.

Кроме того, в пункте пропуска "Вяртсиля" в Карелии таможенники оформили 24 грузовика (один выехал из РФ, 23 — въехали), свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей (594 и 544 соответственно), более 1,7 тыс. человек (802 и 910 соответственно), указывается далее.

Все КПП закрыты до середины января

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, в связи в организованным, по мнению Хельсинки, российской стороной массовым пропуском к границе страны мигрантов из третьих стран. Два перехода из восьми — "Ваалимаа" и "Ниирала" — 14 декабря были открыты, однако уже к концу дня МВД Финляндии сообщило об их закрытии с 21.00 15 декабря до 14 января 2024 года.

Такое решение финская сторона приняла после того, как зафиксировала прежнюю тревожную ситуацию с нелегалами на границе: российские пограничники по-прежнему беспрепятственно пропускают мигрантов через свои КПП — за два дня убежище в Финляндии запросили 380 человек. Большинство заявителей — граждане Сирии, Ирака и других ближневосточных стран. Финские власти полагают, что в будущем этот поток может усилиться.

Что намерены делать финские власти

Полное закрытие границ — радикальная мера, которая требует очень серьезного конкретного обоснования, объясняет профессор Восточного университета Финляндии Юсси Лайне. Такое требование содержится в законе о пограничной охране Финляндии, говорит он, при этом в законе указан "короткий период" действия такой меры. Правительству нужно регулярно оценивать угрозу национальной безопасности и общественному порядку, говорит Лайне.

Граница будет открыта вновь 14 января — это требование финских законов, объясняют эксперты. В таком режиме "коротких окон" она может проработать долгое время, но финские власти размышляют над изменением правил подачи прошения об убежище прямо на границе.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, финские власти по закону могут держать границу на замке в течение короткого периода, но решение о закрытых границах можно продлевать: "В следующий раз мы будем тщательнее взвешивать ситуацию". Она с сожалением добавила, что жители Финляндии с двойным гражданством не смогут увидеть своих родных в России накануне праздников, несмотря на усилия финских властей.

Мигранты готовятся к следующему "окну возможностей"

14 декабря чат в WhatsApp на арабском языке, где мигранты обсуждают возможность перехода российско-финской границы, заметно активизировался, убедился журналист DW. Администраторы чата предлагали за 1200 долларов США (около 1100 евро) организовать дорогу до границы из Москвы, за 750 долларов (685 евро) — из Санкт-Петербурга. Одно из обязательных требований — наличие паспорта и российской визы, которая необходима для предъявления российским пограничникам.

При просроченной визе в чате мигрантов советовали обратиться в миграционную службу. Там поставят штамп о выдворении из РФ — этого документа будет достаточно, чтобы российские пограничники пропустили через погранпереход с Финляндией. На момент появления новостей о закрытии границы 15 декабря некоторые участники чата рассуждали, что готовы дожидаться следующего "окна возможностей" в январе.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram