Министерство обороны Эстонии опубликовало доклад, в котором изложило стратегию по усилению позиций Украины в противостоянии с Россией.

В Минобороны Эстонии полагают, что при увеличении поддержки Киева со стороны США европейских стран и при подготовке к длительному конфликту, Украина сможет отстоять свою независимость.

В докладе ведомства подчеркивается, что многочисленные прогнозы сходятся в одном: Россия не будет способна напрямую противостоять НАТО в довольно короткой перспективе — необходимые для борьбы ресурсы у Москвы, по разным подсчетам, иссякнут приблизительно через два года.

"Россия все в большей степени близка к перспективе постоянного увеличения военных расходов", — говорится в докладе министерства.

Эксперты ведомства подчеркивают, что при постоянном росте военных расходов и в условиях сокращающихся ресурсов у российского правительства не будет возможности предложить план восстановления, который бы позволял Кремлю вести активные военные действия и дальше.

По мнению экспертов Минобороны Эстонии, главная цель на данный момент подорвать уверенность России в том, что войну удастся завершить в течение 2024 года. Для обороны Украины следующий год будет стратегическим, в течение этого времени должна быть выстроена военная и промышленная база страны для того, чтобы у Киева появилась возможность нанести поражение российским военным.

По подсчетам Минобороны Эстонии, Россия может готовить порядка 130 тысяч военных каждые полгода. Чтобы не допустить роста численности российской группировки до размеров, необходимых для наступления, Россия должна нести потери порядка 50 тысяч военных каждые полгода, считают в эстонском ведомстве. Речь идет об убитых и тяжело раненых, уточняется в докладе.

Страны Запада подготовили около 100 тысяч военных для Украины за последние 20 месяцев. Расходы на их подготовку составили порядка 350 млн евро, или 3500 евро — на одного солдата. Как отмечает Минобороны Эстонии, суммарный рост расходов на оборону всех стран НАТО составляет порядка 10 млрд евро в год. Это меньше 1% бюджета НАТО на этот год.

Эксперты ведомства полагают, что для успешных действий украинских военных необходимо их дальнейшее обучение — чтобы обеспечить большую эффективность действий на поле боя. Также ведомство в своем докладе приводит свои расчеты о необходимости увеличения поставок вооружений и боеприпасов Украине.

Ранее в начале этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Западу необходим "план длительной борьбы". По ее мнению, Запад загоняет себя в ловушку, считая что поддержка Украины в борьбе с Россией является эскалацией конфликта. Она также раскритиковала тех, кто возлагает особые надежды на мирные переговоры.

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