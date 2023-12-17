Новое правительство Польши распустило комиссию, которая занималась расследованием авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году. В ней погиб президент страны Лех Качиньский и еще 95 человек, находившихся на борту.

"Это конец лжи от лица польского правительства, конец тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с выяснением причин трагедии, а связана с политикой", — заявил заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик.

Он также подчеркнул, что выводы об авиакатастрофе должны делать эксперты в области авиации, а не политики.

Согласно распоряжению Минобороны Польши, члены распущенной комиссии обязаны до 18 декабря 2023 года отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, которые они использовали. Также будет создана группа для оценки деятельности комиссии.

Комиссия была создана в 2016 году по инициативе брата Леха Качиньского — Ярослава Качиньского, лидера партии "Право и справедливость".

Ярослав Качиньский не согласился с выводами государственной комиссии. В 2011 году польское правительство обнародовало свой доклад, согласно которому за катастрофу несут ответственность мало и плохо тренировавшиеся польские пилоты, плохая погода, а также неверные и запоздалые команды, которые давали экипажу российские диспетчеры.

Оснащение аэродрома в Смоленске признано неэффективным, неадекватным и не обеспечивающим условий для безопасной посадки воздушного судна.

В своем докладе польская комиссия по расследованию причин катастрофы утверждала, что диспетчеры аэропорта "Северный" под Смоленском не сообщили экипажу самолета президента Польши о плохих погодных условиях в районе посадки и наличии запасных аэродромов.

Кроме того, диспетчер не сообщил экипажу Ту-154, что самолет находится ниже глиссады и слишком поздно дал команду прекратить снижение, полагают польские эксперты.

После нового расследования, проведенного подкомиссией, в 2022 году был представлен отчет, согласно которому самолет потерпел крушение якобы из-за взрывов в левом крыле.

Глава комиссии Антоний Мачеревич обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в "дипломатической измене". Именно Мачеревич, который занимал пост министра обороны, утверждал, что на борту якобы произошло два взрыва. Авиакатастрофу под Смоленском он назвал тогда "террористическим актом", который был направлен на то, чтобы лишить Польшу людей, которые — по его словам — вели страну к независимости.

Тогда же он упомянул эту авиакатастрофу в одном ряду с действиями, вина за которые возлагается многими наблюдателями на Россию — к примеру, обострение ситуации на юго-востоке Украины — однако напрямую не заявил, что за падение самолета ответственна Москва.

10 апреля 2010 года президентский самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром "Северный" в Смоленске. Погибли все находившиеся на борту.

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