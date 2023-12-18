Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла писателя Григория Чхартишвили (работает под псевдонимом Борис Акунин) в список террористов и экстремистов, сообщает российское государственное информагентство РИА "Новости".

В реестре рядом с именем Акунина стоит звездочка, которая указывает, что против писателя возбудили уголовное дело по статье о терроризме. На это обратила внимание "Медиазона". Впрочем, отмечает издание, в базу розыска МВД РФ писателя еще не добавили. Официально о возбуждении дела против Акунина не сообщалось.

Ранее прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Акуниным и Дмитрием Быковым, которым они позвонили от лица представителей украинской администрации. Вскоре крупное российское издательство АСТ, а также несколько сетей книжных магазинов остановили продажу книг писателей из-за их "публичных заявлений" в поддержку Украины. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев публично призвал "уничтожить" Акунина.

Борис Акунин стал известен благодаря серии детективов об Эрасте Фандорине. Писатель последовательно критикует российский режим, с 2014 года он живет в эмиграции.

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