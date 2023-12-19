Российские войска продолжают попытки наступления на купянском, лиманском и бахмутском направлениях, сообщил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками на восточном участке фронта.

На этих направлениях, написал Сырский в Telegram-канале, "ситуация сложная". "Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава", — заявил он. При этом Сырский подчеркнул, что "на всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага".

По словам командующего восточным участком фронта, войска РФ несут большие потери, которые пополняют за счет резервов штурмовых батальонов, сформированных из бывших заключенных.

ВСУ же, особо отметил Сырский, пытаются добиваться успеха "путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения". У украинских военных, написал он, минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций.

Александр Сырский 10 декабря сообщал, что российские войска наступают по всему восточному фронту, несмотря на большие, по его словам, потери людей и техники.

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 19 декабря говорится о 105 боестолкновениях, произошедших за сутки.

Сообщения о том, что российские войска пытаются активизировать наступление, поступают от украинских военных на фоне обсуждения очередного пакета американской военной помощи, финансирование которого до сих пор не может одобрить конгресс.

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