По версии следствия, обвиняемые собирали информацию об объектах критической инфраструктуры Польши, вели наблюдение за железнодорожными путями близ магистралей, по которым перевозят военную и гуманитарную помощь в Украину, а также распространяли печатные материалы с критикой НАТО и Украины. Группа действовала с января по июнь в нескольких населенных пунктах, получала указания через мессенджер Telegram, а вознаграждение поступало в виде криптовалюты, заявили в Агентстве внутренней безопасности Польши.
Фигуранты дела причастны к деятельности Службы оперативной информации и международных связей ФСБ России, добавили в польской спецслужбе. По ее сведениям, "куратор" обвиняемых намеревался пустить под откос поезд с военным грузом для Украины.
Участников группы задержали в промежутке с марта по август. В ходе обысков в их домах и автомобилях были изъяты десятки телефонов, ноутбуков и иных электронных устройств, фототехника и печатные материалы, отмечает PAP.
Подсудимые не присутствовали на оглашении приговора, их представляли адвокаты. Процесс над еще двумя фигурантами этого дела будет проходить отдельно.