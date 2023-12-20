Федеральная прокуратура ФРГ собирается конфисковать и направить в национальный бюджет активы РФ стоимостью более 720 млн евро. О таких планах ведомства написало издание Der Spiegel, позднее информацию подтвердили и в самой прокуратуре.

Речь идет о средствах, замороженных в рамках соблюдения европейских санкций на счетах в банке во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре пояснили, что в суд уже передано прошение одобрить конфискацию, поводом для которой названа попытка обойти санкции. Иные подробности ведомство не сообщило.

В свою очередь, Der Spiegel пишет, что конфисковать планируют средства, которые Московская биржа разместила в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). Он попал под санкции в июне 2022 года. Когда об этом решении ЕС стало известно, представители НРД попытались перевести 720 млн евро со счета в немецком подразделении JP Morgan на счет дочерней компании Московской биржи в Commerzbank. Оба банка отказались проводить перевод.

По данным Deutsche Welle, пока что власти Германии не конфисковывали активы РФ в своей юрисдикции. Стоимость замороженных активов российских юрлиц, попавших под санкции, оценивается в 5 млрд евро.

Как отмечает Der Spiegel, действующее немецкое законодательство позволяет конфисковать имущество в случае совершения уголовно наказуемого преступления (попытка обойти санкции считается таковым). Однако с юридической точки зрения эти средства (по крайней мере, пока что) нельзя использовать для помощи Украине.

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