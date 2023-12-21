Украинский продюсер Наум Баруля, несколько лет бывший бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского, имеет российское гражданство и бизнес в аннексированному Крыму, который продолжил работать даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это выяснили журналисты расследовательского проекта "Схемы" украинской службы "Радио Свобода".

Как и Зеленский, Баруля — выходец из КВН. На протяжении 15 лет он работал в московском продюсерском центре "АМиК" сооснователя и бессменного ведущего телешоу Александра Маслякова, в том числе восемь лет возглавлял компанию. Как выяснили "Схемы", Баруля до сих пор остается владельцем небольших долей в трех компаниях, связанных с Масляковым, который проводит концерты в аннексированном Крыму и поддерживает политику Кремля.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Баруля покинул Россию и вернулся на родину, где стал партнером студии "95-й квартал" Владимира Зеленского. Вместе продюсеры работали над юмористическим проектом "Лига смеха", комедийными фильмами и сериалами (в том числе над "Слугой народа"). Зеленский вышел из связанных с этим бизнесом компаний после победы на выборах в 2019 году. Вскоре дочь Барули Ирина Борзова избралась в Верховную раду, а его зять Сергей Борзов с 2020 года возглавляет администрацию Винницкой области.

Уже после переезда в Украину Баруля продолжил посещать аннексированный Крым — в частности, в 2014 году он выкладывал в соцсетях видео из Судака. В разговоре с журналистом "Схем" продюсер сообщил, что ездил на полуостров "к родителям" до 2015 или 2016 года. Однако партнеры проекта с доступом к системе МВД РФ "Магистраль", фиксирующей сведения о пересечении границы России, обнаружили, что Баруля делал это вплоть до 2019 года.

На аннексированный полуостров бизнес-партнер Зеленского въезжал по российскому паспорту, установили "Схемы". Документ Баруля получил в 2009 году, когда жил и работал в Москве. Это подтверждается выписками из российских государственных баз данных. В разговоре с журналистами Баруля отказался комментировать наличие у него гражданства РФ.

Более того, украинский продюсер владект недвижимостью на аннексированном полуострове. В частности, у Барули есть три квартиры в Судаке общей площадью 312 квадратных метров, которые он, как отмечают расследователи, в 2015 году "добровольно перерегистрировал по российскому законодательству, признав тем самым юрисдикцию РФ". Уже после аннексии Крыма продюсер купил в Судаке два земельных участка и семиэтажное здание. Общую стоимость недвижимости Барули на полуострове "Схемы" оценивают в 60 млн рублей (около 600 тысяч евро).

После 2014 года Баруля продолжил вести в Крыму бизнес. В частности, на протяжении пяти лет он владел гостиницей-рестораном "Парус", его партнерами были крымские депутаты, поддержавшие аннексию полуострова Россией. Еще две компании были зарегистрированы уже после "референдума" о присоединении Крыма: одна из них сейчас не ведет активной деятельности, другой ("Профиль-Н") принадлежит фуд-корт на центральной набережной Судака.

В разговоре со "Схемами" Баруля отрицает, что регистрировал бизнес в Крыму. Однако журналисты обнаружили протокол общего собрания акционеров компании "Профиль-Н", которое состоялось в декабре 2014 года и в котором участвовали два человека: сам продюсер и его дочь. Баруля и Борзова, следует из документа, приняли решение о перерегистрации фирмы по российским законам. Борзова переписала свою долю на отца в 2019 году, когда избралась в украинский парламент.

Принадлежащий Баруле фуд-корт в Судаке продолжил работу и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По данным открытых российских реестров, выручка компании с 2019 года составила около 15 млн рублей, с которых было уплачено около 1 млн налогов.

Дочь Барули, депутат Ирина Борзова, и ее муж, глава Винницкой области Сергей Борзов, отказались от комментариев журналистам.

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