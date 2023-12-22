Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против иностранных финансовых учреждений, работающих в интересах оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщил Белый дом в пятницу, 22 декабря, передает Korrespondent.net.

Документ предусматривает, что министр финансов США может налагать на иностранное финансовое учреждение санкции, если оно помогло с платежом лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором РФ.

Другое основание введения санкций – предоставление "любой услуги, связанной с военно-промышленной базой России, в том числе продажа, поставка или передача… любого товара или класса товаров".

Под "иностранными финансовыми учреждениями" подразумеваются любые учреждения, предоставляющие финансовые услуги – от банков до пенсионных фондов или операторов платежных систем, а также их дочерние компании.

Указ Байдена также предусматривает, что такие санкции могут налагаться без предупреждения, поскольку в противном случае существует риск скрытия активов, подлежащих ограничениям.

Документ также предусматривает введение ограничений на российские бриллианты путем правки другого указа по поводу санкций против России, как это было договорено лидерами стран G7 ранее в этом месяце.

В администрации Джо Байдена ожидают, что угроза новых санкций будет побуждать американские и европейские финансовые компании оказывать давление на банки в других странах, чтобы те избегали российских контрабандных схем.

Ранее на текущей неделе США посилили санкции против сделок с нефтью России. Они направлены на недопущение обхода "потолка цен" на морскую транспортировку нефти из РФ и усиление контроля за такими действиями.

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