В Аргентине выпустят банкноты с увеличенным в 25 раз номиналом, сообщил президент страны Милей. Речь идет о купюрах в 20 000 и 50 000 песо ($24,79 и $61,97 по курсу ЦБ Аргентины на 27 декабря).

По словам главы государства, сейчас при оплате наличными люди вынуждены носить с собой большие пачки денег, что является "пыткой" для населения.

ЦБ Аргентины выпустит банкноты, номинал которых будет увеличен в 25 раз по сравнению с самыми крупными купюрами, находящимися в обороте, передает La Nacion со ссылкой на президента страны Хавьера Милея. Это решение принято в связи с высоким уровнем инфляции.

Речь идет о выпуске банкнот номиналом в 20 000 ($24,79 по курсу ЦБ Аргентины на 27 декабря) и 50 000 песо ($61,97). Сейчас в Аргентине в свободном обращении находятся банкноты с максимальным номиналом в 1000 и 2000 песо ($1,24 и $2,48 соответственно), причем последняя вошла в оборот в феврале 2023 года.

Милей назвал ситуацию с обращением денег в стране "пыткой". По его словам, при оплате наличными людям приходится носить с собой большую пачку денег, и у них на лбу в этот момент появляется надпись: "Укради здесь".

Либертарианец Хавьер Милей в конце ноября победил на выборах президента Аргентины по результатам второго тура. В ходе предвыборной кампании он обещал провести в стране беспрецедентные реформы, включая сокращение социальных расходов, ликвидацию центробанка, запрет абортов, долларизацию экономики, максимальное сближение с США и разрыв отношений с Бразилией и Китаем.

Ранее Милей в ходе своей речи на инаугурации предупредил, что аргентинцам придется пережить месяцы боли, пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса. Годовая инфляция в Аргентине превышает 140%, и в ближайшие месяцы цены вырастут еще на 20–40%, предупредил Милей.

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