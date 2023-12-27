Прокуратура Финляндии начала предварительное расследование возможных военных преступлений, которые совершил гражданин России, командир ДШРГ «Русич» Ян Петровский в Украине. Суд Финляндии уже выносил приговоры участникам геноцида и вооруженных конфликтов в Африке и Ираке. Но это первый случай, когда участник российского вторжения в Украину подозревается в военных преступлениях и может быть осужден лично в не имеющей отношения к конфликту третьей стране.

Русская служба Би-би-си рассказывает, кто такой Ян Петровский, в чем его обвиняет Украина и почему его могут судить именно в Финляндии.

"Просьба: не пишите угрозы послу РФ"



"Пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) — Русич прекращает выполнение любых боевых задач (…) Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?". Такая запись появилась летом в официальном канале диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". Постом ниже авторы канала просят: "Не пишите больше угрозы послу РФ в Финляндии, они включились в работу".

В июле 2023 года светловолосый крепкий молодой человек в татуировках стоял в аэропорту Хельсинки, ожидая рейса в Ниццу. Миграционные службы проверяли документы, мужчина показал российский паспорт и вид на жительство в Финляндии на имя Воислав Торден.

Миграционная служба проверила фотографии в документах по базе и обнаружила, что прежде этого человека звали Ян Петровский и ему запрещен въезд в Шенгенскую зону. Его задержали.

Фото: TASS/IMAGO/LEHTIKUVA

Петровский сразу заявил, что готов уехать в Россию. Власти Финляндии не позволили: экстрадиции "Великого Славяна" потребовала Украина. Там его разыскивали давно: Петровского обвиняют в военных преступлениях за участие в событиях 2014–2015 годов в самопровозглашенных ЛДНР. Петровский воевал в Украине и после полномасштабного вторжения туда России в 2022 году, но пока об этом не говорится ни в обвинениях со стороны Украины, ни в заявлениях Финляндии.

В начале декабря Верховный суд Финляндии принял решение не выдавать Петровского Украине. Причиной отказа суд назвал риск бесчеловечных условий содержания — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более полусотни раз признавал, что украинские тюрьмы нарушают третью статью Конвенции о защите прав человека. Эта статья запрещает пытки, а также унижающее достоинство обращение с заключенными. В 2020 году после потока однотипных жалоб против Украины ЕСПЧ признал проблему системной и вынес "пилотное" решение о необходимых мерах, обязав украинские власти исполнить его за полтора года.

После вторжения России в Украину это оказалось невозможным.

"Славян с Норвегии"



Ян Петровский (новое имя — Воислав Торден, позывной — Славян) родился в 1987 году и провел детство в Петербурге. В 2004 году его мать вышла замуж за норвежца, и семья переехала в Осло. Петровский увлекался историей и с юношества называл себя националистом.

В Осло Петровский начал работать в местном тату салоне, привлекающем людей нацистских взглядов. Он и сам не скрывал своих предпочтений: руки Петровского полностью покрыты татуировками, в том числе с нацистской символикой, рунами, языческими богами. В 2010 году полиция пришла с обыском в этот тату салон и обнаружила схрон оружия и поддельных документов.

Оружие принадлежало российскому националисту, бывшему бойцу смешанного стиля Вячеславу Дацику. Судимый в России за грабеж ларька с сотовыми телефонами, Дацик из психиатрической клиники сбежал в Норвегию и попросил политического убежища. Дацика экстрадировали в Россию, а связанное с ним дело Петровского разбирали месяц. В конце концов его признали невиновным и отпустили.

Фото: VK.COM

После внимания к нему норвежских властей, Петровский жаловался на упадок своего бизнеса. Он все чаще ездил в Россию, брал там дизайнерские заказы и в одну из поездок познакомился с Александром Мильчаковым, бывшим десантником, открытым нацистом и человеком, прославившимся убийством щенка на камеру. Именно с ним Ян Петровский отправился воевать в Донбасс. Мильчаков стал командиром формирования, называющего себя диверсионно-штурмовой разведывательной группой "Русич", Петровский — его заместителем. Мильчаков рассказывал, что "Русич" начал участвовать в боевых действиях с июня 2014 года в Луганске и в это же время приехал и "Славян с Норвегии". В Луганске "Русич" попал под командование Александра Беднова, военного сепаратиста из Луганска. Позже ДШРГ принимала участие в боях за Донецкий аэропорт.

В сентябре 2014 года бойцы "Русича" заняли заброшенный украинский блокпост, вывесили на нем желто-голубой флаг и устроили засаду на возвращавшихся на базу солдат батальона "Айдар". В столкновении погибли более 40 украинских бойцов.

Фото: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ДШРГ "РУСИЧ"

На фотографиях, выложенных в сеть непосредственными участниками событий, Мильчаков и Петровский позируют на фоне тел убитых ими "айдаровцев". На щеке одного из раненых бойцов "Айдара" Ивана Исыка вырезали коловрат — языческий знак солнца. Такой же коловрат был на шевронах группировки — в России этот символ включен в список экстремистских материалов. Участники "Русича" вообще любят похвалиться своими действиями, в том числе откровенно садистскими — например, Мильчаков охотно рассказывал, как бойцы "Русича" отрезали украинским солдатам уши.

"Это вкус победы, почему бы и нет?" — говорил Мильчаков. — "Главное, что враг мертв. Как ты этого достиг — неважно: из засады, со спины, спящего ночью. Война — это когда вы вдесятером подошли к одному из-за спины, забили его и ушли довольные, потому что ты победил, а он лежит".

После убийства "Бэтмена"-Беднова и еще одного командира сепаратистов Александра Мозгового в 2015 году, в котором подозревали как Украину, так и власти самопровозглашенной ЛНР и российскую сторону, "Русич" покинул Донбасс. Командир "Русича" назвал пророссийские власти "шлюхиными детьми" и заявил, что его подразделение будет воевать "и против них, и против укров".

В 2016 году норвежские власти лишили Петровского вида на жительство из-за того, что он долго отсутствовал в стране, и заявили, что он представляет угрозу для Норвегии. Тогда же, в 2016 году, Международный уголовный суд в Гааге завершил предварительное расследование событий 2013–2015 годов, произошедших в Украине. В нем упоминается группировка "Русич" и ее возможная ответственность за военные преступления. После этого Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Яна Петровского и Алексея Мильчакова по подозрению в "участии в террористической организации" на территории Украины.

Сам Петровский обвинения в военных преступлениях отвергал. В интервью "Медузе" (издание признано властями России "иноагентом" и нежелательной организацией) он говорит, что не совершил никаких военных преступлений, а сугубо участвовал в военных действиях.

Фото: TG NEOFICIALNIYBEZSONOV

В 2022 году "Русич" (и Ян Петровский в его составе) снова отправился в Украину. Судя по всему, это произошло при поддержке "Союза добровольцев Донбасса", который возглавляет бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай — во всяком случае, в конце апреля Петровский и Бородай сидят рука об руку в тренировочном лагере. Петровский возглавляет подразделение "Вереск".

Боевиков "Русича" перебросили в Харьковскую область, где они принимали участие в боевых действиях сразу с 24 февраля 2022 года. "Он был первый вместе с моим подразделением, кто пересек границу и начал очищение наших русских земель от захватчиков", — говорил Петровский о дне начала российского вторжения на похоронах погибшего сослуживца. Также он пообещал всем присутствующим, включая покойного, встретиться в Вальгалле, раю согласно скандинавской мифологии.

Фото: БОРОДАЙ.РФ

Собеседник Би-би-си, хорошо знакомый с деятельностью "Русича" и попросивший не называть его имени, говорит: "Теперь тут все по-взрослому, не пара десятков отмороженных, а нормальное боевое подразделение со всем обвесом". Он утверждает, что "Русич" подчиняется "кураторам из Росгвардии" и часть вооружения ему досталась от ЧВК "Вагнер".

С наемниками из этой компании у "Русича" связи давние — в 2017 году "Русич" охранял нефтегазовые компании в Сирии. Был там и Ян Петровский — и сфотографировался с норвежским флагом. Расследователи из "Настоящего времени" рассказывают, что "Русич" до конца 2022 года "формировался по системе „Редут"".

"Потому что ******* <недалекий человек>"



В 2022 году Петровский попал в санкционные списки США — за "особую жестокость" в боях в Харьковской области. Германская разведка до этого сообщала, что российская армия поддерживается правыми экстремистскими группировками, называя, в частности, группу "Русич". В сентябре того же года неонацисты из ДШРГ "Русич" опубликовали "инструкцию", как убивать украинских военнопленных.

До какого момента Петровский оставался в Украине — неизвестно. Почему он выехал в Евросоюз — тоже, но его соратники утверждают, что он сопровождал жену "для учебы и последующего возвращения на родину", подчеркивая, что это "не туризм и не эмиграция". Представители "Русича" сначала согласились побеседовать с Би-би-си про Петровского, но затем написали: "Поговорив с семьей и командованием — пока решили не давать комментариев. Все может быть использовано и перевернуто против нас. А ряд вопросов вообще не обсуждается".

Один из сослуживцев Петровского на вопрос о причинах поездки в Финляндию лаконично ответил: "Потому что ******* <недалекий человек>". Он уверен, что рано или поздно "Славяна" выдадут Украине.

Посольство России в Финляндии не ответило на запрос Би-би-си. Украинская прокуратура заявила, что продолжает добиваться выдачи Петровского Украине.

Фото: GETTY IMAGES

Финляндия не могла выдать Украине Петровского, потому что иначе сама нарушила бы Европейскую конвенцию по правам человека, комментирует Би-би-си международный юрист Григорий Вайпан. "У любого государства есть обязанность — перед выдачей убедиться, что выдаваемое лицо не будет подвергнуто бесчеловечному, жестокому или любому другому унижающему достоинство обращению, и это стандартная практика. В Украине это давняя проблема — по состоянию на 2021 год, более 90% мест принудительного содержания не соответствовали условиям надлежащего содержания", — говорит юрист.

Вайпан поясняет, что под ненадлежащими условиями имеется в виду в основном переполненность, отсутствие необходимой медицинской помощи, отсутствие нормальной вентиляции, освещенности и питания, — а не жестокое обращение с заключенными. Тем не менее ряд европейских стран уже экстрадировали обвиняемых лиц в Украину. Например, Словакия выдала фигуранта коррупционного дела, Бельгия — обвиняемого в насильственном преступлении, а Литва — обвиняемого в хищении средств.

Но просто отпустить Петровского в Россию финские власти тоже не могли. В день решения Верховного суда об отказе в экстрадиции Петровского снова задержали, а затем поместили под арест. 15 декабря Финляндия решила, что самостоятельно будет расследовать его возможную причастность к военным преступлениям.

В заявлении финской прокуратуры говорится, что Петровский подозревается в военных преступлениях в отношении "раненых или сдавшихся в плен украинских военнослужащих".

Прокуратура ссылается на положения главы 11 Уголовного кодекса Финляндии:

"Военные преступления и преступления против человечности". Они предусматривают наказания за действия, нарушающие международные договоры, ратифицированные Финляндией — Женевские конвенции (в том числе об обращении с военнопленными и о защите жертв вооруженных конфликтов), Римский статут Международного уголовного суда и иные общепризнанные правила ведения войны, нарушение которых считается военным преступлением в соответствии с международным правом.

За военные преступления по УК Финляндии предусмотрено лишение свободы на срок от одного года до пожизненного, а за те же действия при отягчающих обстоятельствах (в том числе совершенные особо жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство образом) минимальный срок лишения свободы составляет восемь лет.

18 декабря суд в Финляндии установил следственным органам крайний срок для предъявления обвинений Петровскому — 31 мая 2024 года.

Все это время он будет оставаться под стражей.

"Выдай или суди"



Ян Петровский — первый российский гражданин, чьи действия в связи с обвинениями в военных преступлениях в Украине после 24 февраля 2022 года расследуются в третьей стране.

Но для международного права это не прецедент. Расследовать и судить за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и терроризм может любое государство, которое в своем законодательстве признает принцип универсальной юрисдикции, рассказывает юрист Григорий Вайпан.

"Принцип универсальной юрисдикции применим к международным преступлениям — то есть к наиболее тяжким преступлениям по международному праву. Первым международным преступлением было пиратство, а пиратов считали „hostis humani generis", то есть врагами всего человечества. Соответственно, любое государство может преследовать международных преступников вне зависимости от того, где и против кого совершено преступление", — рассказывает юрист.

В Финляндии принцип универсальной юрисдикции закреплен Уголовным кодексом и указами о его применении. По нему международные, в том числе военные преступления, даже если они совершены не на финской территории и не гражданами этой страны, расследуются и наказываются по правилам внутреннего финского законодательства. Для начала расследования требуется решение Генерального прокурора.

Финляндия не могла отпустить Петровского после того, как отказалась выдавать его Украине, так как в международном праве существует принцип "Выдай или суди", говорит Вайпан. По его словам, такая же ситуация могла сложиться в любой другой стране, которая признает принципы универсальной юрисдикции.

При этом сложностей в том, чтобы расследовать преступления, совершенные в Украине, у Финляндии быть не должно, уверен юрист. "Есть так называемый запрос о правовой помощи, когда органы одного государства могут с целью уголовного преследования запрашивать информацию у другого государства. В данном случае Финляндия будет обращаться с такими запросами к властям Украины и, возможно, к другим странам, если где-то еще есть доказательства", — говорит Вайпан.

В своем заявлении прокуратура Финляндии также подчеркивала, что расследование возможности экстрадиции Петровского проводилось в "тесном сотрудничестве" с прокуратурой, полицией и властями Украины.

Принцип неотвратимости



Финляндия не впервые собирается расследовать и судить иностранца по делу о военных преступлениях, совершенных в другой стране.

Первым делом универсальной юрисдикции в Финляндии стал кейс пастора из Руанды Франсуа Базарамбы, который переехал в Финляндию в 2003 году как беженец. Спустя три года во время проверки анкетных данных миграционные службы нашли имя Базарамбы в отчетах правозащитников о преступлениях, совершенных во время геноцида в Руанде в 1994 году. Руанда потребовала экстрадиции Базарамбы, но Финляндия отказала и начала расследование самостоятельно. В 2007 году его арестовали, суд начался в 2009 году и заслушал показания 68 свидетелей, выехав в Руанду и Танзанию. Через год Базарамбу признали виновным в геноциде против народа тутси и приговорили к пожизненному заключению.

Фото: Getty Images

В 2021 году западная юридическая пресса заявила, что Финляндия "совершила революцию в универсальной юрисдикции", проведя во время пандемии в рекордно короткие сроки расследование дела о причастности к преступлениям в Либерии Джибрила Массакуа — одного из лидеров вооруженных повстанцев во время гражданской войны 1991–2001 годов в Сьерра-Леоне.

После того как в 2000 году при ООН был создан Специальный суд по расследованию преступлений в ходе конфликта в Сьерра-Леоне, Массакуа согласился стать инсайдером обвинения в обмен на иммунитет от преследования этого суда. В 2008 году его по программе защиты свидетелей переселили в Финляндию, но в 2018 году прокуратура Либерии обвинила его в совершении на ее территории в 1999–2003 годах преступлений, в отношении которых у него не было иммунитета. Массакуа обвиняли в убийстве гражданских лиц, изнасилованиях, вербовке детей в солдаты на территории этой страны. Финские следователи ездили допрашивать свидетелей в Сьерра-Леоне и Либерию впервые за историю таких дел.

Фото: GETTY IMAGES

В 2020 году Массакуа арестовали, в 2021-м начали судить, а в 2022-м финский суд его оправдал, признав обвинения недоказанными. Финская прокуратура подала апелляцию на приговор и дело отправили на пересмотр. Ожидалось, что новое судебное решение вынесут до конца 2023 года. Этого пока не произошло.

В Финляндии было еще два "универсальных" дела, касающихся событий в Ираке. В последние годы расследования и судебные процессы по принципу универсальной юрисдикции активно шли в десятках стран — только с 2018 по 2020 годы международная платформа CivilMplus насчитала 107 таких кейсов в 16 странах Европы, а также в Сенегале и США. Они касались преступлений во время диктаторских режимов и гражданских войн, начиная с Испании 1936 года при Франко и до пыток активистов во время акций протеста в Беларуси в 2020 году при Лукашенко.

В сентябре 2023 года в Швейцарии судили бежавшего из Беларуси в 2018 году бывшего бойца спецназа Юрия Гаравского по делу о его причастности к "эскадрону смерти" — похищениям силовиками в 1999 году двух белорусских оппозиционеров и бизнесмена. Суд признал, что роль Гаравского в этом деле осталась неясной. Это был первый в истории Швейцарии случай суда над иностранцем, обвиняемым по делу о насильственном исчезновении.

Дела по универсальной юрисдикции и новое расследование против Петровского в Финляндии подчеркивают принцип неотвратимости наказания, говорит Григорий Вайпан. "В современном мире при существующих правовых инструментах уйти от ответственности за военные преступления становится все сложнее. То, что страны готовы использовать механизм универсальной юрисдикции — это шаг, который позволит приблизить неотвратимость ответственности за преступления, совершенные в Украине", — говорит юрист.

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Судя по официальному каналу ДШРГ "Русич", они отменили свое решение больше не участвовать во вторжении в Украину. В нем продолжают собирать средства на обмундирование, рекламируют наборы с биодобавками c названием "OZVerin" и слоганом "Будет круче, чем в Буче", а также вешают селфи с замазанными лицами с линии фронта. Собеседник Би-би-си из "Русича" пытается объяснить: "Ты фильм „Бесславные ублюдки" смотрела? Мы такие же". На замечание о том, что в этом художественном фильме еврейский спецотряд уничтожал нацистов, он говорит: "Ну, а мы наоборот".

— То есть, вы нацисты?

— Как будто что-то плохое, — отвечает он и посылает веселый смайлик.

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