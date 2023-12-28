Новое правительство Польши объявило о запуске юридического процесса ликвидации общественного телевидения, радио и новостного агентства, которые в последние годы обвиняли в том, что они стали рупорами партии ПиС, правившей последние восемь лет.

Польская независимая пресса предполагает, что на самом деле общественные ТВ и радио не будут упразднены, и это просто очередной шаг нового, либерального и проевропейского правительства в борьбе за вывод телевидения, радио и официального агентства из-под влияния ПиС (Право и справедливость).

Намеки на это пресса увидела в кратком заявлении о запуске процесса ликвидации, которое министр культуры Бартломей Сенкевич сделал посредством соцсети X (бывший Твиттер).

"В связи с решением президента […] приостановить финансирование общественных СМИ, я решил инициировать ликвидацию компаний Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. и Polska Agencja Prasowa SA", — говорится в твите министерства культуры.

В этом кратком заявлении говорится, что запуск формального процесса ликвидации позволит телевидению, радио и агентству продолжить работу, пока идет реструктуризация, и что ликвидация может быть отменена в любой момент.

На прошлой неделе глава министерства культуры, в ведении которого находятся общественные СМИ, прекратил вещание государственного круглосуточного новостного телеканала и уволил всех членов правлений общественных СМИ, большинство среди которых составляли ставленники ПиС.

Депутаты от ПиС, которые после октябрьских выборов оказались в оппозиции, объявили эти решения незаконными и устроили акции протеста. Кроме того, Национальный медиасовет, большинство в котором остается за сторонниками ПиС, во вторник в пику новому правительству назначил нового главу общественного телевидения.

Национальный медиасовет был создан в 2016 году, через год после прихода ПиС к власти, и назначение руководителей государственных СМИ относится именно к его компетенции.

В среду президент Польши Анджей Дуда, который был избран при поддержке ПиС, наложил вето на предложение правительства выделить общественным СМИ на следующий год три миллиарда злотых (695 млн евро). Дуда объяснил свое решение тем, что, по его словам, назначение нового руководства в этих компаниях противоречит конституции.

Премьер-министр Дональд Туск на это ответил, что в таком случае правительство потратит эти деньги на лечение больных раком и психиатрическую помощь детям.

Правозащитники из польского Хельсинкского фонда прав человека согласны с новым правительством в том, что общественные СМИ нужно срочно реформировать. При этом они отмечают, что правительство ПиС создало такую политическую и юридическую ситуацию, в которой проводить эти реформы крайне сложно — и осторожно критикуют новую власть за то, как она подступилась к этой проблеме.

"Мы не можем не отметить, что способ, которым были начаты перемены в общественных СМИ, вызывает серьезные сомнения", — говорится в заявлении правозащитников.

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