"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города", — перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты президент Украины Владимир Зеленский.

Вслед за представителем Воздушных сил ВСУ украинский президент заявил, что "сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале": "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА.

"Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", — сообщил Зеленский.

Россия до сих пор не прокомментировала массированную атаку.

Зеленский пообещал "обязательно ответить" на удары. "Российский террор должен проиграть — и именно так будет", — заявил президент Украины.

"Один человек погиб в результате утренней ракетной атаки на столицу. 17 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем медики оказали помощь на месте", — написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе вызволили четырех человек, добавил мэр. Ранее он сообщал о трех человеках под завалами разрушенного склада.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram