Две группы иностранных граждан (всего 23 человека), пытавшихся незаконно пересечь российско-эстонскую границу, задержали российские пограничники, сообщает Псковское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Выяснилось, что задержанные — выходцы из стран Южной Азии и документов для нахождения в пограничной зоне не имели.

Иностранцы объяснили, что приехали в Псковскую область из московского региона и планировали в обход установленных пунктов пропуска через госграницу уехать в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Печорский районный суд привлек часть иностранных граждан к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России.

Остальные жители Южной Азии задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.

Агентство также сообщает, что вчера, 28 декабря, Печорский районный суд вынес решение по делу 17 граждан Индии, которые нарушили правила пограничного режима.

Следствие установило, что одна женщина и 16 мужчин находились в пограничной зоне без индивидуального пропуска. Кроме того, они нарушили режим пребывания в России, поскольку не уехали из страны по истечении срока пребывания.

Печорский районный суд назначил правонарушителям наказание в виде штрафа от 500 рублей до 2 000 рублей с административным выдворением за пределы России.

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