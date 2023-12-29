Продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определению траектории полета объекта.

В Польше привели в состояние повышенной боевой готовности силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, пишет Polsat News в пятницу, 29 декабря.

Это произошло после того, как сегодня утром со стороны Украины над территорией страны пролетел "неизвестный объект".

"В целях обеспечения безопасности нашего воздушного пространства повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также дежурных пар истребителей", — заявил Горышевский.

По его словам, поиски объекта продолжаются. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определению траектории полета объекта.

"Пока известно, что воздушное пространство Польши было нарушено в утренние часы. Оперативное командование выполнило все процедуры, и все лица, которые должны быть информированы, знают об этом происшествии", — добавил спикер.

Напомним, сегодня в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего с территории Украины во время массированной ракетной атаки РФ. После этого президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

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