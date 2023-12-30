По первым данным, на которые ссылается губернатор области Вячеслав Гладков, удар пришелся в центр города, есть двое погибших детей и пострадавшие. Это второй удар по приграничному региону за полдня. После этого Гладков сообщил, что сохраняется угроза новых ударов и жителей Белгорода призывают идти в укрытия, в городе звучит сирена.

Накануне Гладков сообщил об одном погибшем в Белгороде, а также раненых и разрушениях в нескольких других населенных пунктах области.

В Брянске, в результате вчерашнего обстрела с территории Украины, погиб ребенок. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Российские официальные лица утверждают, что разрушения и повреждения были в гражданском секторе.

Украинское телевидение "Суспильне" передает со ссылкой на источники среди военных, что целями ударов были военные и промышленные объекты.

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