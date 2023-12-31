Праздничный фейерверк по случаю Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, других городах Камчатского края, а также в Благовещенске и во Владивостоке из-за обстрела Белгорода. Об этом главы городов написали в своих соцсетях 31 декабря.

Ранее по этой же причине мэр Магадана Юрий Гришан отменил все новогодние мероприятия в городе.

В Ханты-Мансийском автономном округе вечером 31 декабря на полчаса отключат подсветку ведомственных зданий и праздничную иллюминацию.

В Курской области в период праздников будет действовать запрет на использование пиротехники. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт, напомнив о действии в регионе "желтого" уровня террористической опасности. "Учитывая неспокойную обстановку", он призвал жителей области оставаться дома. Новогодние гуляния отменили также в Липецке и Ельце.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев днем ранее, 30 декабря, призвал жителей региогна отказаться от салютов. В области отменили праздничные мероприятия, в том числе открытие елки на центральной площади Воронежа.

Москва и Санкт-Петербург не будут запускать салют

Еще 21 декабря власти Москвы заявили, что не планируют запускать салют в новогоднюю ночь и на Рождество. Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь.

Отменили праздничные салюты также и власти Подмосковья.

28 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что новогодний салют над Петропавловской крепостью в ночь на 1 января "окончательно отменен". В тот же день стало известно, что всего более 30 российских регионов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь.

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