Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Днем 31 декабря по московскому времени его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке.

Президент России говорил около четырех минут, стоя на фоне кремлевской стены. В прошлом году обращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военных.

Как сообщает РИА Новости, Путин сказал, что в 2023 году россияне отстаивали "национальные интересы, свободу и безопасность", а также ценности, которые "остаются нерушимой опорой".

Он обратился к военным, сказав, что они чувствуют "мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России".

При этом Путин ни разу не произнес ни слово "война", ни термин "специальная военная операция", который в России используется в качестве замещения слова "война".

Говоря о последствиях российского вторжения в Украину, Путин использовал фразы "исторический этап, через который проходит Россия" и "передний край борьбы за правду и справедливость".

Президент России ничего не сказал про события последних дней, не упомянув ни ракетные удары по территории Украины, в результате которых погибли более 40 человек, ни ответный обстрел Белгорода, жертвами которого стали, как минимум, 24 человека.

По данным РИА Новости, несколько телеграм-каналов ранее сообщили, что президент якобы перезаписал новогоднее обращение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это отрицал.

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