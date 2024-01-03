В ночь на 3 января обстрелу подвергся Харьков, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Утром министерство обороны РФ заявило, что силы ПВО сбили 12 ракет, запущенных в сторону Белгорода.

По словам Синегубова, российские военные наносили удары по Харькову ракетами С-300. Местные жители, по имеющейся информации, не пострадали. В Основянском районе города ракета попала в школу, часть двухэтажного здания обвалилась.

Ночью воздушная тревога звучала и в Белгороде. Всего город подвергся обстрелу дважды, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее российское министерство обороны уточнило, что силы ПВО сбили на подлете к Белгороду шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха".

Российские войска активизировали обстрелы Украины в конце декабря. 29 декабря по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам выпустили более 100 ракет, погибли по меньшей мере 30 человек. В ночь на 2 января армия РФ вновь обстреляла Киев и Харьков, были убиты пятеро мирных жителей.

Белгород подвергается ответным атакам. Так, 30 декабря под обстрел попал центр города, погибли 25 человек. Украинские СМИ со ссылкой на источники в армии писали, что удар нанесли ВСУ в качестве ответа на "варварские обстрелы" Киева и других городов; ответственность за гибель мирных жителей источники при этом возложили на российские силы ПВО. 2 января по Белгороду нанесли четыре серии ударов, жертвой которых, по данным местных властей, стал один мирный житель.

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