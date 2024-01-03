„Сегодня день смерти электромобилей" — с такой фразы начинается первый пост в этом году в группе Facebook „Электромобили в Эстонии". Владелец электрического фургона Nissan E-NV200 сообщает, что система, позволяющая запирать и отпирать двери простым нажатием кнопки, а также запускать двигатель без необходимости вставлять ключ, приказала долго жить, и теперь автомобиль будет ожидать более теплых дней. Группа оживилась: оказалось он такой не один.

2 января в Нарве температура воздуха опустилась до –25,2 градусов. Дежурный синоптик Агентства окружающей среды сообщал, что в последние полгода такой низкой температуры в Эстонии зарегистрировано не было, а уже 3 января морозы били новые рекорды. Столбик термометра в той же Нарве опустился до –27 градусов.

Сильные морозы — настоящее испытание для автомобильных аккумуляторов. И, кажется, электромобилям приходится еще сложней.

Вот какой пост опубликовала Реэлика из Тарту после наступления сильных морозов: „Поскольку это моя первая зима с электромобилем, я немного негодую. Сегодняшнее утро началось не очень приятно. Сев в машину (Škoda Enyaq RS), я обнаружила уведомление: использование аккумулятора ограничено. Будьте осторожны".

Когда собственница электромобиля добралась до официального представительства, на экране было уже 17 сообщений об ошибках. Среди прочего перестал работать спидометр, отказали камеры, индикаторы шин. „Неужели это та реальность, к которой придется привыкнуть?" — жалуется девушка.

В представительстве ей сообщили, что аккумулятор отжил свое. „Сотрудники сказали, что заказали новый, но это займет два-три рабочих дня. Надеюсь, в четверг я снова сяду за руль своей машины", — пишет Реэлика.

В комментариях стали возмущаться работой автомобильного дилерского центра: „Заказывали? То есть они даже не держат расходные материалы у себя на складе?"

Вступивший в обсуждение Максим подтвердил, у него с Volkswagen ID.4 возникают аналогичные сбои в системе. Более того, те же ошибки могут происходить и летом в 30-градусную жару.

В другом сообщении пользователь рассуждал: „Поскольку электромобили не производят избыточной тепловой энергии, аккумулятор находится в холоде, и именно от этого аккумуляторы умирают. Стандартный аккумулятор 12 вольт перестает работать по двум основным причинам: либо слишком высокая температура в течение слишком долгого времени, либо слишком низкая. Но я все еще удивляюсь, почему этот 12-вольтовый аккумулятор не заряжается, как автомобильный. Неужели так сложно встроить в машину умное зарядное устройство, которое будет заряжать и поддерживать 12-вольтовую батарею в рабочем состоянии?"

Один из комментаторов отметил, что в нашем климате вообще нет особого смысла владеть электромобилем и, мол, не стоит руководствоваться исключительно вопросом экологичности. „Ситуацию нужно оценивать с холодным прагматизмом: даже если весь мир говорит, что хирург в рамках „зеленого перехода" должен отныне делать операции кухонным ножом, он все равно должен оставаться при своем мнении и выбирать скальпель", — считает автор комментария.

Однако многие все же сходились во мнении, что это конкретная проблема конкретного автомобиля. Дескать, нельзя обобщать: если у новой Škoda в мороз высветилось 17 неисправностей, это еще не значит, что все электромобили непригодны для езды зимой.

В подтверждении этих слов, находились и те, чей электромобиль достойно пережил испытание холодом. „Сегодняшнее утро с Tesla Y ничем не отличалось от предыдущего: я сел в теплую машину и поехал на работу", — делится один из участников группы.

Но даже если электромобиль функционирует безупречно, владельцам стоит помнить, что в зимний период уровень заряда электромобилей сокращается примерно вдвое. Если летом емкость позволяет проехать 500 км, то зимой — только 250.

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