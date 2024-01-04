В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины утверждают, что на челябинском военном аэродроме Шагол в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

По данным украинской разведки, самолет принадлежал авиаполку 21-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил России. В аккаунтах ГУР опубликовано видео горящего истребителя. На нем видно, что огонь охватил нижнюю часть самолета, но насколько серьезны повреждения — неясно.

Ранее о сгоревшем на аэродроме Шагол истребителе сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на ГУР. Собеседники "Громадське" и "Украинской правды" заявили, что к поджогу причастна украинская разведка. Источники "Суспильне" в спецслужбах назвали поджог самолета "спецоперацией" ГУР.

Российские военные информацию о сгоревшем самолете публично не комментировали.

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