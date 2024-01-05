Американские военные ликвидировали в Багдаде лидера проиранского шиитского ополчения. "Я могу подтвердить, что 4 января примерно в 12.00 по иракскому времени силы США предприняли необходимые и пропорциональные действия против Муштака Джавада Казима аль-Джавари (Абу Таква), который является лидером "Харакат ан-Нуджаба", — заявил журналистам в четверг, 4 января, официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер.

Он указал, что Абу Таква был "активно вовлечен в планирование и проведение атак против личного состава американских сил". Вместе с Абу Таквой погиб еще один активист группировки, шесть человек получили ранения.

Райдер назвал акцию необходимой и соразмерной. "Важно отметить, что удар был нанесен в рамках самозащиты, никто из мирных жителей не пострадал", — подчеркнул представитель Пентагона. Он отказался говорить о деталях операции, а также о том, было ли информировано о ней иракское руководство.

В Ираке атаку подвергли жесткой критике

По данным иракских СМИ, американские военные осуществили атаку ударным дроном, с которого по автомобилю Абу Таквы были выпущены три ракеты.

Официальный представитель иракской армии подверг действия США жесткой критике, заявив, что "неоправданная" атака беспилотника ничем не отличается от "террористических действий".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram